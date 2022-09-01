Зеленський розпустив делегацію України у Тристоронній контактній групі

У 2014 році контактна група створювалася як інструмент для узгодження заходів щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. У переговорах брала участь Україна, ОБСЄ та РФ.

Президент України Володимир Зеленський скасував укази про створення та склад делегації України у мінській Тристоронній контактній групі. Про це повідомляється на сайті глави держави.

[ + – ] Зеленський скасував укази про створення та склад делегації України у ТКГ.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання

У 2014 році делегація з мирного врегулювання становища у Донецькій та Луганській областях була сформована як інструмент для подальшого узгодження заходів та заходів у рамках підписаних у Мінську домовленостей.

За допомогою контактної групи планувалося реалізувати рішення Нормандського формату. У переговорах брали участь представники України, ОБСЄ та РФ.

У вересні 2014 року було підписано Мінський протокол, а у лютому наступного року затверджено Комплекс коштів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що в Офісі Зеленського говорять про один варіант примирення з Росією. Деякі країни Європи, за словами радника ОП Олексія Арестовича, хочуть розробити черговий формат "Мінська-3" для припинення війни.

Раніше Фокус розбирався у територіальних поступках РФ, на які деякі країни Заходу пропонують піти Україні для досягнення миру. Запропонований "мирний план" загалом містить 15 пунктів.