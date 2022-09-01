Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

В 2014 году контактная группа создавалась как инструмент для согласования мер по мирному урегулированию положения в Донецкой и Луганской областях. В переговорах участвовала Украина, ОБСЕ и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

[ + – ] Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в ТКГ.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию

В 2014 году делегация по мирному урегулированию положения в Донецкой и Луганской областях была сформирована как инструмент для дальнейшего согласования мероприятий и мер в рамках подписанных в Минске договоренностей.

С помощью контактной группы планировалось реализацовать решения Нормандского формата. В переговорах принимали участие представители Украины, ОБСЕ и РФ.

В сентябре 2014 году был подписан Минский протокол, а в феврале следующего года утвержден Комплекс средств по выполнению Минских соглашений.

Напомним, что в Офисе Зеленского говорят об одном варианте примирения с Россией. Некоторые страны Европы, со слов советника ОП Алексея Арестовича, хотят разработать очередной формат "Минска-3" для прекращения войны.

Ранее Фокус разбирался в территориальных уступках РФ, на которые некоторые страны Запада предлагают пойти Украине для достижения мира. Предложенный "мирный план" в общей сложности содержит 15 пунктов.