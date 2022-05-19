В Офисе Зеленского назвали только один вариант примирения с Россией

Некоторые страны Европы, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, хотят создать новый формат Минских соглашений для прекращения войны любой ценой.

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Примирение между Украиной и Россией возможно при условии безоговорочной капитуляции ВС РФ, деоккупации украинских территории и выплаты компенсации за разрушение инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок, чтобы говорить о примирении со страной-агрессором.

Алексей Арестович также заверил, что Украина не пойдет на компромисс с Россией и не согласится на аннексию каких-то территорий для умиротворения Кремля. Советник главы ОП отметил, что некоторые страны Европы стремятся создать новый формат Минских соглашений для прекращения боевых действий любой ценой.

Арестович не исключил, что в будущем Украина может пойти на примирение с Россией при условии безоговорочной капитуляции ВС РФ, деоккупации украинских территорий и выплаты Москвой репараций за разрушение инфраструктуры и городов.

"У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и ухода из Украины всех вражеских солдат", — продолжил Арестович в эфире марафона и добавил, что ВСУ не позволят оккупантам оставаться на каких-то захваченных территориях.

Вывода подразделений ВС РФ с территории Украины также потребовал еще один советник главы ОП, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. По его словам, Киеву не нужно предлагать немедленное прекращение огня до тех пор, пока оккупанты остаются на украинских территориях.

"Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги", — добавил Подоляк, комментируя возможность создания нового формата Минских соглашений.

[ + – ] У Зеленского отклонили предложение создания нового формата Минских соглашений

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что Владимир Путин отказывается проводить встречу с Владимиром Зеленским. По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, глава Кремля утверждает, что еще не пришло время для организации переговоров, которые могут поспособствовать прекращению полномасштабной войны в Украине.

Также сообщалось, что в Кремле рассчитывают выиграть полномасштабную войну против Украины. Как утверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская армия сможет выполнить поставленные военные цели и Западу не удастся изолировать Россию как страну-агрессор.