Путин не хочет встречаться с Зеленским, — Офис президента

По словам замглавы ОП, лидер Кремля может затягивать время, ожидая, что ВС РФ одержат серьезную победу на фронте.

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Президент России Владимир Путин в общении с мировыми лидерами утверждает, что время для переговоров с Владимиром Зеленским по урегулированию войны еще не наступило. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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По его словам, глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести двухстороннюю встречу с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Помимо этого, как напоминает Игорь Жовква, руководители стран Запада также обращались к российскому президенту с призывом сесть за стол переговоров для урегулирования полномастабной войны в Украине. Однако, на сегодняшний день Владимир Путин отказывается встречаться с Владимиром Зеленским.

"Но, к сожалению, до сих пор он не готов (Путин к переговорам с Зеленским — ред.), более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", — продолжил замглавы Офиса президента в эфире марафона.

Жовква предположил, что Владимир Путин специально затягивает время, ожидая, что ВС РФ одержат какую-то серьезную победу на фронте, которая позволит ему усилить позиции в ходе переговорного процесса.

[ + – ] Путин не хочет проводить переговоры с Зеленским

Напомним, ранее советник президента Турции Реджепа Эрдогана утверждал, что Владимир Путин хочет заключить большую сделку с Украиной и странами Запада. По словам Ибрагима Калина, Кремль планирует проводить переговоры не только с Киевом, но и европейскими лидерами для возможного урегулирования войны.

Также сообщалось, что 13 мая Владимир Зеленский вновь объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Президент Украины также выдвинул условия, что переговоры должны проходить без посредников и ультиматумов со стороны Кремля.