Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, — Офіс президента

За словами заступника голови ОП, лідер Кремля може затягувати час, очікуючи, що ЗС РФ отримають серйозну перемогу на фронті.

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Президент Росії Володимир Путін у спілкуванні зі світовими лідерами стверджує, що час для переговорів із Володимиром Зеленським щодо врегулювання війни ще не настав. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

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За його словами, глава держави Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність провести двосторонню зустріч із лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Крім цього, як нагадує Ігор Жовква, керівники країн Заходу також зверталися до російського президента із закликом сісти за стіл переговорів для врегулювання повностабної війни в Україні. Проте на сьогодні Володимир Путін відмовляється зустрічатися з Володимиром Зеленським.

"Але, на жаль, досі він не готовий (Путін до переговорів із Зеленським — ред.), до того ж, деяким лідерам він каже, що час ще не настав", — продовжив заступник глави Офісу президента в ефірі марафону.

Жовква припустив, що Володимир Путін спеціально затягує час, очікуючи, що ЗС РФ здобуде якусь серйозну перемогу на фронті, яка дозволить йому посилити позиції під час переговорного процесу.

[ + – ] Путін не хоче проводити переговори із Зеленським

Нагадаємо, раніше радник президента Туреччини Реджепа Ердогана стверджував, що Володимир Путін хоче укласти велику угоду з Україною та країнами Заходу. За словами Ібрагіма Калина, Кремль планує проводити переговори не лише з Києвом, а й з європейськими лідерами для можливого врегулювання війни.

Також повідомлялося, що 13 травня Володимир Зеленський знову оголосив про готовність зустрітися із Володимиром Путіним. Президент України також висунув умови, що переговори мають відбуватися без посередників та ультиматумів із боку Кремля.