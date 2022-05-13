Тільки без ультиматумів: Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Путіним (відео)

Питання переговорів із Кремлем щодня ускладнюється. Цьому сприяють факти воєнних злочинів військ РФ на окупованих територіях, зазначив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 заявив, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, але без посередників та ультиматумів з російського боку.

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Глава держави зазначив, що питання двосторонніх переговорів щодня ускладнюється, оскільки на звільнених територіях видно сліди злочинів російських військових. Через це українське суспільство не позитивно ставиться до можливостей діалогу з Росією, проте Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з главою Кремля.

"Я особисто готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", — заявив Зеленський.

За його словами, в цих переговорах Україна добиватиметься поваги до суверенітету, територіальної цілісності, традицій, мови та інше. Всі ці положення Російська Федерація порушила, вважає Зеленський, тому необхідно відновити.

"Що означає відновити? Вивести свої війська з нашої землі… деокупувати наші доми, наші села. Я вже не говорю про те, що потрібно повернути все накрадене. Для нас цінності — сім'я та живі люди. Тому, хай ідуть, все одно вони за все відповідатимуть", — додав президент.

Зеленський наголосив, що щодо незалежності немає жодних компромісів, але на переговорах винесуть питання щодо виходу російських військ за території, які вони займали станом до 24 лютого.

Відповідь Кремля

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва принципово не відмовляється від зустрічі з президентом Зеленським, але для таких переговорів потрібен відповідний документ.

"Ми говорили, що принципово ніколи президент від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї мають підготувати відповідні умови, а саме текст документу", — сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі немає розуміння і щодо продовження очних переговорів між представниками Росії та України.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Київ нібито навмисно зриває переговорний процес делегацій двох країн, оскільки у проєкті угод змінено початкові тези, з якими Москва не погоджується. Через це глава МЗС РФ сказав, що ці кроки свідчать про "недоговороспроможність" Києва.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров 5 травня розповів про перебіг переговорів делегацій РФ та України. За його словами, переговорний процес між двома країнами поставлений на паузу, проте він може будь-якої миті відновитися, оскільки "члени контактної групи регулярно спілкуються".