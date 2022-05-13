Только без ультиматумов: Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным (видео)

Вопрос переговоров с Кремлем ежедневно усложняется. Этому способствуют факты военных преступлений войск РФ на оккупированных территориях, отметил Зеленский.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но без посредников и ультиматумов с российской стороны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава государства отметил, что вопрос двусторонних переговоров ежедневно усложняется, поскольку на освобожденных территориях видны следы преступлений российских военных. Из-за этого украинское общество не относится позитивно к возможностям диалога с Россией, однако Зеленский готов сесть за стол переговоров с главой Кремля.

"Я лично готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", – заявил Зеленский.

По его словам, в этих переговорах Украина будет добиваться уважения к суверенитету, территориальной целостности, традициям, языку и пр. Все эти положения Российская Федерация нарушила, считает Зеленский, поэтому необходимо возобновить.

"Что значит возобновить? Вывести свои войска с нашей земли…деоккупировать наши дома, наши села. Я уже не говорю о том, что нужно вернуть все награбленное. Для нас ценности — семья и живые люди. Поэтому, пусть уйдут, все равно они будут за все отвечать", — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что относительно независимости нет никаких компромиссов, но на переговорах будет вынесен вопрос о выходе российских войск за территории, которые они занимали по состоянию до 24 февраля.

Ответ Кремля

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва принципиально не отказывается от встречи с президентом Зеленским, но для таких переговоров нужен соответствующий документ.

"Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа", — сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что на данный момент нет понимания и по продолжению очных переговоров между представителями России и Украины.

Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев якобы намеренно срывает переговорный процесс делегаций двух стран, поскольку в проекте соглашений изменены первоначальные тезисы, с которыми Москва не согласна. В связи с этим глава МИД РФ сказал, что эти шаги свидетельствуют о "недоговороспособности" Киева.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 5 мая рассказал о ходе переговоров делегаций РФ и Украины. По его словам, переговорный процесс между двумя странами поставлен на паузу, однако он может в любой момент возобновиться, поскольку "члены контактной группы регулярно общаются".