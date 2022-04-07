Соглашение с РФ: Лавров обвинил Украину в "подрыве переговоров", у Зеленского отреагировали

В МИД РФ заявили, что Киев якобы направил в переговорную группу обновленный проект мирного соглашения, с тезисами которого несогласны в Москве.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская делегация вчера, 6 апреля, якобы представила в переговорную группу новый проект соглашения между странами, с рядом его тезисов Москва несогласна. Чиновник отметил, что новый документ свидетельствует о "недоговороспособности" Киева. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ на своем сайте в четверг, 7 апреля.

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По словам Лаврова, в новом документе наблюдается отход от положений, зафиксированных на встрече делегаций в Стамбуле 29 марта. В частности, в обновленном проекте соглашения говорится об:

установлении "эффективного контроля" на территории оккупированного Крыма и Севастополя (в старом варианте, по словам Лаврова, отмечалось, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на эти территории);

(в старом варианте, по словам Лаврова, отмечалось, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на эти территории); вынесении обсуждения вопросов Крыма и Донбасса на встречу президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина ;

; возможности проведения в Украине учений с привлечением иностранных войск в случае согласия большинства стран-гарантов безопасности Украины (в старой версии соглашения, как утверждает Лавров, говорилось о необходимости согласия всех государств-гарантов, включая РФ).

"Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий", — сказал Лавров, добавив, что РФ продолжит переговоры с Украиной и попытается "продвинуть" российский проект соглашения, "в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление Лаврова в своем телеграм-канале, назвал слова российского дипломата "провокационными" и призвал общественность ориентироваться на "официальную позицию Украины".

"Ключевое – предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений не может быть. В настоящее время идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", — подчеркнул он.

Напомним, по итогам переговоров 29 марта в Стамбуле Арахамия заявил, что Украина предложила заключить новый международный договор, в котором, в частности предполагается, что украинская сторона взамен на принятие нейтрального статуса, получит гарантии безопасности от других стран, таких как Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша, Израиль и РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться.