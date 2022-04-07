Угода з РФ: Лавров звинуватив Україну у "підриві переговорів", у Зеленського відреагували

У МЗС РФ заявили, що Київ нібито направив до переговорної групи оновлений проєкт мирної угоди, з тезами якої незгодні у Москві.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українська делегація вчора, 6 квітня, нібито представила до переговорної групи новий проєкт угоди між країнами, з низкою його тез Москва незгодна. Чиновник зазначив, що новий документ свідчить про "недоговороспроможність" Києва. Відповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС РФ на своєму сайті у четвер, 7 квітня.

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За словами Лаврова, у новому документі спостерігається відхід від положень, зафіксованих на зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня. Зокрема, в оновленому проєкті угоди йдеться про:

встановлення "ефективного контролю" на території окупованого Криму та Севастополя (у старому варіанті, за словами Лаврова, наголошувалося, що майбутні гарантії безпеки України не поширюються на ці території);

(у старому варіанті, за словами Лаврова, наголошувалося, що майбутні гарантії безпеки України не поширюються на ці території); винесення обговорення питань Криму та Донбасу на зустріч президента України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна ;

; можливості проведення в Україні навчань із залученням іноземних військ у разі згоди більшості країн-гарантів безпеки України (у старій версії угоди, як стверджує Лавров, йшлося про необхідність згоди всіх держав-гарантів, включаючи РФ).

"Подібна недоговороспроможність учергове характеризує справжні задуми Києва, його лінію на затягування і навіть підрив переговорів через відхід від розуміння, що досягається", — сказав Лавров, додавши, що РФ продовжить переговори з Україною і спробує "просунути" російський проєкт угоди, "в якій чітко та в повному обсязі викладено всі наші початкові ключові позиції та вимоги”.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву Лаврова у своєму телеграм-каналі, назвав слова російського дипломата "провокаційними" та закликав громадськість орієнтуватися на "офіційну позицію України".

"Ключове — запропонована Україною формула гарантій безпеки. Чітка, продумана, з великою кількістю запобіжників. Принципових змін не може бути. Наразі йде робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того", — наголосив він.

Нагадаємо, за підсумками переговорів 29 березня в Стамбулі Арахамія заявив, що Україна запропонувала укласти новий міжнародний договір, в якому, зокрема, передбачається, що українська сторона замість прийняття нейтрального статусу отримає гарантії безпеки від інших країн, таких як Великобританія, Китай, США., Туреччина, Франція, Канада, Італія, Польща, Ізраїль та РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним може не відбутися.