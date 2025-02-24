"Відступати нікуди": українські зірки про віру в перемогу і допомогу Україні

Як знаходити сили жити в умовах війни? Що підтримує, коли здається, що вже немає сил? Ведучі та актори розповідають про свої "якорі" – людей, фрази та моменти, які допомагають не здаватися.

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Третя річниця повномасштабного вторгнення – дата, що болить кожному українцю. Три роки війни змінили життя, пріоритети і навіть самих людей. Але, незважаючи на втому і біль, українці продовжують боротися, підтримувати одне одного і шукати сили рухатися далі. Українські зірки – ведучі та актори – поділилися тим, що допомагає їм триматися, які слова надають їм віру та мотивацію, а також звернулися до всіх, хто наближає Перемогу.

Актор Григорій Бакланов, відомий за серіалами "Спіймати Кайдаша" і "Любов і полум'я", каже, що його підтримують слова з пісні "Зродились ми великої години", яку співали захисники "Азовсталі":

"Ще навесні 2022 року, під час оборони "Азовсталі", Пташка заспівала разом із хлопцями "Зродились ми великої години". Відтоді для мене це найважливіший текст цієї війни. Якщо говорити про підтримувальні фрази, то я взяв для себе ту, що нагадує про нашу реальність: "Плач не дав свободи ще нікому". Тому ти продовжуєш робити все, що можеш. І у відповідь отримуєш нові смисли. Десь авто, яке ми купили, врятувало життя людям. Десь дрон, зібраний власноруч, потрапив у ворожу позицію і приніс результат. Десь фільм, що ми створили, допоміг хлопцям зрозуміти себе. Й ось один із них каже: "Я воюю вже вісім років, а згадати особливо нічого. Але вечір кінопоказу – це найпам'ятніший момент служби, тому що тоді ми відчули себе вільними і важливими людьми".

Григорій Бакланов Фото: Facebook / Григорій Бакланов

Він вірить, що дія важливіша за сльози, адже саме конкретні вчинки наближають нас до перемоги.

"Іноді звичайна вистава змушує людей за кордоном зрозуміти, що ми переживаємо, і почати допомагати Україні. А та сама вистава, показана військовим, приносить тобі слова: "За всі ці роки я жодного разу не "видихнув", а зараз нарешті зміг, хоча б на кілька годин". Так це працює. Ти робиш і робиш, отримуєш відгук і продовжуєш далі", – резюмував Бакланов.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво згадує слова своєї мами, які ще з дитинства допомагають йому триматися: "Після шторму настає спокій". Це нагадує йому, що потрібно бути стійким, адже труднощі – це частина шляху.

"Коли я був дитиною, ще в Колумбії, мама іспанською часто казала мені: "despues de la tormenta viene la calma" — "Після шторму настає спокій", і це супроводжує мене все моє життя, надає мені сили та надії на майбутнє. Нагадує, що я маю бути стійким, а спокій чекає на мене по той бік шторму. Тому я завжди пам'ятаю, що по інший бік складнощів є сила, яку дає нам шлях через них. Ми повинні триматися разом і рухатися до спільної мети – перемоги. Маємо домогтися перемоги за будь-яку ціну, незважаючи на весь терор, яким би довгим і важким не був шлях, адже без перемоги для нас не буде життя", – зазначив суддя "МастерШеф".

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Його колега по "МастерШефу" Володимир Ярославський вважає, що кожен день війни доводить: перемогти ворога ми зможемо тільки разом. Він застерігає від внутрішніх розколів, що тільки грають на руку ворогові, і закликає українців бути єдиними.

"Кожен наш день – немов день бабака. Кожен день доводить, що нам потрібно об'єднатися і битися. Перемогти ворога ми зможемо тільки тоді, коли будемо разом. Про це потрібно постійно пам'ятати в будь-якій ситуації. Коли бачите, що хтось намагається розхитати наш човен, потрібно пам'ятати, що вороги роблять це свідомо. Вони можуть робити і говорити що завгодно, але поки ми разом — ми сильні", – переконаний Ярославський.

Триматися йому допомагає робота, що дає змогу допомагати іншим і підтримувати свою команду.

Володимир Ярославський

"Мені допомагає триматися робота. Я завжди повністю їй віддаюся. Також для мене важливо, що своєю роботою я можу допомагати іншим: і хлопцям із ЗСУ, і просто людям, і моїй команді – це 75 людей, яких мені потрібно надихати, яких потрібно мотивувати працювати і допомагати іншим. Нехай з нами буде Бог і правда", – резюмував суддя "МастерШеф".

Для судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської головним джерелом сил є сім'я, друзі та можливість творити. Вона вірить у неймовірну силу духу українців, їхню єдність і любов до життя.

"Для мене якорем є моя сім'я – батьки, Віруня, друзі. Це те, що завжди тримає і дає сили рухатися вперед. Це справді банальні й прості речі: сніданок, прогулянки, час проведений разом і ще – робота! Дійсно, це вагома рушійна сила, яка не дає здаватися і рухає життя в правильному напрямку. Це можливість творити, не зупинятися, показувати світові нашу незламність та особисто для себе – триматись у тонусі та відчувати життя. Українці – люди, які мають невимовну силу духу, знають, чого вони хочуть від життя, і можуть впоратися в будь-якій ситуації. Ми неймовірно сильна нація. Українці завжди знаходили світло, навіть у найтемніші часи, завдяки єдності та підтримці один до одного. Наша культура, наша гастрономія, наша любов до життя – це наша зброя. Наша сила в згуртованості та безумовній любові до країни", – пояснила Мартиновська.

Ольга Мартиновська Фото: СТБ

Ведучий проєктів "Холостяк" і "Неймовірна правда про зірок" Григорій Решетник вірить, що ця дата, хоч і болюча, робить нас сильнішими. Він вважає, що іншого вибору, окрім як боротися далі і ще більше допомагати ЗСУ, у нас немає.

"Мене мотивують рідні, друзі, глядачі та сотні героїчних вчинків українців. Я захоплююся нашими людьми, їхньою незламністю та відвагою. Мрію, щоб кожна родина жила в мирі, а діти відчували щастя. Для цього готовий працювати ще більше і допомагати тим, хто цього потребує. З перших годин і донині я переконаний: Україна переможе! Ми талановита, працьовита, добра нація, і на нас чекає світле майбутнє", – пояснив Решетник.

Григорій Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Актриса серіалу "К.О.Д." Тетяна Кравченко переконана, що всі війни закінчуються, і ця теж обов'язково завершиться. Саме це розуміння допомагає йому триматися.

"Усі війни колись закінчуються, і ця теж обов'язково завершиться. Розуміння цього допомагає мені триматися в ці нелегкі часи. Ми обов'язково вистоїмо, адже в нас є сила, віра та незламний дух", – зазначила Тетяна Кравченко.

Тетяна Кравченко Фото: СТБ

Ведуча програм "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок" Надія Матвєєва каже, що щодня чує від людей фразу: "Все буде добре". Для неї ці слова стали символом віри та любові українців, які, попри всі труднощі, не втрачають надії. Вона впевнена, що навіть у найважчі часи кожен крок має значення, і якщо людина не здається, то її шлях наповнений сенсом.

"Все буде добре" – щодня я чую цю фразу від людей. У ній любов і віра українців, незважаючи ні на що. Велич духу, який не здолати. Навіть коли важко – твій шлях має сенс. Кожен твій крок – це світло для когось. Ми разом, ми Україна", – зазначила телеведуча.

Надія Матвєєва Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Журналістка та ведуча програм "Вікна-новини", "ДНК. Свої" та загальнонаціонального марафону "Єдині новини" Тетяна Висоцька зізнається, що досі не може зрозуміти, як швидко минули ці три роки війни.

Тетяна Висоцька Фото: СТБ

"Намагаюся зрозуміти цю дату – і не можу. Уже три роки, день за днем, ми чуємо сирени, ховаємо дітей, стежимо за маршрутами смерті в мережі і живемо в пекельному інформаційному вирі. Журналістам і ведучим судилося працювати в епоху, що увійшла до підручників історії. Насамперед — завдяки безпрецедентному героїчному опору українців на тлі пострадянської отрути і в боротьбі з ворогом, який переважає втричі. Мене тримає розуміння того, що ми живемо в момент історії, який увійде до підручників. Кожен українець – від військових і волонтерів до лікарів і журналістів – робить свій внесок у нашу боротьбу. Незважаючи на біль і втому, ми вистояли три роки, і якщо кожен продовжить робити все, що в його силах, у нас не буде причин шкодувати", – зазначила телеведуча.

Вона вважає, що кожен українець – від військових до лікарів і журналістів – робить свій внесок у боротьбу, і саме це надає сили не зупинятися.

"Українці щодня доводять світові свою незламність, чинячи безпрецедентний опір ворогові, який переважає втричі. Ніхто не знає, що чекає на нас попереду, але якщо сьогодні кожен зробить усе, що в його силах, нам нема за що шкодувати. Нашу стійкість ще не раз буде випробувано, тож бережемо себе, підтримуємо один одного і тримаємо стрій!" – резюмувала Висоцька.

Її колега, ведуча "Вікна-новини" Яна Брензей переконана: Україна вистояла у 2022-му і продовжує боротися завдяки нашим захисникам і захисницям. Вона вважає, що навіть просте "дякую" має велике значення, адже це нагадування про підтримку та вдячність.

Іноді здається, що звичайні "дякую" звучать надто просто, але нехай ці слова стануть нагадуванням: ми пам'ятаємо про вас, ми вас підтримуємо та чекаємо. Найменше, що я можу зробити – це регулярно підтримувати Сили оборони фінансово. І роблячи пожертви самостійно, і відкриваючи власні зібрання. Донати – це не тільки про гроші. Це про солідарність, яка нам вкрай необхідна сьогодні", – зазначила Брензей.

Яна Брензей Фото: yanabrenzey/instagram

Зірка серіалу "Кохання і полум'я" Ольга Атанасова знаходить натхнення в людях, які, попри всі труднощі, зберігають світло в серцях.

"Моя мотивація – це люди, які вчаться жити без світла, під звуки "шахедів" і вибухів, але зберігають світло всередині. Це батьки, які після обстрілів ведуть дітей до школи, волонтери, які невпинно допомагають, і кожен хлопець і дівчина, які воюють, щоб ми могли вранці випити кави, відвести дітей до садочка і жити. Вони щодня борються за нас "сьогодні", і я безмежно вдячна Богу і нашим Захисникам – військовим, медикам, рятувальникам, добровольцям – за їхній подвиг. Ми загартовані настільки, що виявилися непереможними", – зазначила актриса.

Ольга Атанасова Фото: СТБ

Ведучий проєкту "Один за всіх" Сергій Костира знаходить мотивацію в словах Валерія Залужного: "Хоч би як нам було важко, але точно не буде соромно". Для нього це нагадування про те, що Україна бореться за свою свободу і відступати нікуди.

Сергій Костира Фото: СТБ

"Наша країна бореться за свою свободу. Ми ні на кого не нападали – нас рвуть, а ми обороняємося. Відступати нікуди, тому що в нас є тільки Україна і люди, які живуть у ній. Ми на своїй землі і будемо стояти до останнього. Це дає мені силу і витримку в тому, що я роблю. Важливо розуміти: ми і є Україна, а Україна — це ми. Кожен, хто захищає державу, волонтерить, допомагає або просто не заважає – робить свою справу. І це додає впевненості в завтрашньому дні. У нас немає іншого вибору, окрім як об'єднуватися і стояти на сторожі справедливості", – пояснив телеведучий.

Зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк зізнається, що її якір – це люди, які не покидають Україну, а продовжують будувати майбутнє тут.

"Мій якір – це люди і віра. Ті, що залишилися, вірять, будують майбутнє тут, на рідній землі. Діти, що навчаються вдома, українці, які тримають країну на своїх плечах. У їхній незламності моя сила і мотивація йти далі. Не чекайте швидкого кінця, але й не впадайте у відчай, що кінець не настане. Натомість робіть свою справу, живіть, творіть, боріться. Саме так ми вистоїмо і переможемо", – наголосила акторка.

Олена Лавренюк Фото: СТБ

Актор серіалу "Доктор Ковальчук" Сергій Кісіль каже, що його найбільша сила – це сім'я. З перших днів війни його підтримують дружина і діти, і з кожним днем ця підтримка стає ще сильнішою.

Сергій Кисіль Фото: СТБ

"Мій якір, мій тил і моя сила – це моя сім'я: моя дружина і діти. Я не знаю, що може бути кращим, ніж теплі обійми, світлі дитячі очі та усмішки. Це мене тримало з першого дня повномасштабного вторгнення, і власне нічого не змінилося, а навпаки – з кожним днем тільки посилюється. З початку війни ти переосмислюєш життя і виводиш на перший план основні цінності. Ми живемо "тут і зараз", і все, заради чого я живу, це моя сім'я", – зізнався актор.

Він вважає, що українці стали однією потужною силою, яка працює на захист і перемогу, і наголошує: ми не маємо права зупинятися.

"Я б хотів зараз нагадати про перші тижні повномасштабної війни. Розумію, що в кожного свої спогади і тригери. Особисто в мене було враження, що час зупинився. І в певний момент усі ми, українці, стали однією потужною силою, одним потужним механізмом, який дуже повільно, але впевнено почав працювати на захист і Перемогу. Ми об'єдналися і, як ніколи, були сильними та відважними. Тому сьогодні я кажу: "Давайте згадаємо". Війна не де-небудь там – війна в твоїй країні. Я вірю, що всі ми велика, незламна сила. Ми не повинні зупинятися. Не маємо права. І, як співає Святослав Вакарчук: "Все буде добре", – резюмував Сергій Кісіль.

Раніше Фокус писав, як трансформувалися українці за 3 роки війниі що буде далі з суспільством.