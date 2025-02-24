"Отступать некуда": украинские звезды о вере в победу и помощь Украине

Как находить силы жить в условиях войны? Что поддерживает, когда кажется, что уже нет сил? Ведущие и актеры рассказывают о своих "якорях" – людях, фразах и моментах, которые помогают не сдаваться.

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Третья годовщина полномасштабного вторжения – дата, которая болит каждому украинцу. Три года войны сменили жизнь, приоритеты и даже самих людей. Но, несмотря на усталость и боль, украинцы продолжают бороться, поддерживать друг друга и искать силы двигаться дальше. Украинские звезды – ведущие и актеры – поделились тем, что помогает им держаться, какие слова придают им веру и мотивацию, а также обратились ко всем, кто приближает Победу.

Актер Григорий Бакланов, известный по сериалам "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя", говорит, что его поддерживают слова из песни "Зродились ми великої години", которую пели защитники "Азовстали":

"Еще весной 2022 года, во время обороны "Азовстали", Пташка спела вместе с ребятами "Зродились ми великої години". С тех пор для меня это самый важный текст этой войны. Если говорить о поддерживающих фразах, то я взял для себя напоминающую о нашей реальности: "Плач не дал свободы еще никому". Потому ты продолжаешь делать все, что можешь. И в ответ получаешь новые смыслы. Где-то авто, которое мы купили, спасло жизнь людям. Где-то дрон, собранный собственноручно, попал во враждебную позицию и принес результат. Где-то фильм, который мы создали, помог ребятам понять себя. И вот один из них говорит: "Я воюю уже восемь лет, а вспомнить особо нечего. Но вечер кинопоказа – это самый памятный момент службы, потому что тогда мы почувствовали себя свободными и важными людьми".

Григорий Бакланов Фото: Facebook / Григорий Бакланов

Он верит, что действие важнее слез, ведь именно конкретные поступки приближают нас к победе.

"Иногда обычный спектакль заставляет людей за границей понять, что мы переживаем, и начать помогать Украине. А тот же спектакль, показанный военным, приносит тебе слова: "За все эти годы я ни разу не "выдохнул", а сейчас наконец-то смог, хотя бы на несколько часов". Так это работает. Ты делаешь и делаешь, получаешь отклик и продолжаешь дальше", – резюмировал Бакланов.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вспоминает слова своей мамы, которые еще с детства помогают ему держаться: "После шторма наступает покой". Это напоминает ему, что нужно быть устойчивым, ведь трудности – это часть пути.

"Когда я был ребенком, еще в Колумбии, мама на испанском часто говорила мне: "despues de la tormenta viene la calma" – "После шторма наступает покой", и это сопровождает меня всю мою жизнь, дает мне силы и надежды на будущее. Напоминает, что я должен быть стойким, а спокойствие ждет меня по ту сторону шторма. Поэтому я всегда помню, что по другую сторону сложностей есть сила, которую дает нам путь через них. Мы должны держаться вместе и двигаться к общей цели – победе. Должны добиться победы любой ценой, несмотря на весь террор, каким бы долгим и трудным ни был путь, ведь без победы для нас не будет жизни", – отметил судья "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Его коллега по "МастерШефу" Владимир Ярославский считает, что каждый день войны доказывает: победить врага мы сможем только вместе. Он предостерегает от внутренних расколов, только играющих на руку врагу, и призывает украинцев быть единственными.

"Каждый наш день – словно день сурка. Каждый день доказывает, что нам нужно объединиться и сражаться. Победить врага мы сможем только тогда, когда будем вместе. Об этом нужно постоянно помнить в любой ситуации. Когда видите, что кто-то пытается расшатать нашу лодку, нужно помнить, что враги делают это сознательно. Они могут делать и говорить что угодно, но пока мы вместе – мы сильны", – убежден Ярославский.

Держаться ему помогает работа, позволяющая помогать другим и поддерживать свою команду.

Владимир Ярославский

"Мне помогает держаться работа. Я всегда полностью ей отдаюсь. Также для меня важно, что своей работой я могу помогать другим: и ребятам из ВСУ, и просто людям, и моей команде – это 75 человек, которых мне нужно вдохновлять, которых нужно мотивировать работать и помогать другим. Пусть с нами будет Бог и правда", – резюмировал судья "МастерШеф".

Для судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской главным источником сил являются семья, друзья и возможность творить. Она верит в невероятную силу духа украинцев, их единство и любовь к жизни.

"Для меня якорем есть моя семья – родители, Веруня, друзья. Это то, что всегда держит и дает силы двигаться вперед. Это действительно банальные и простые вещи: завтрак, прогулки, время проведенное вместе и еще – работа! Действительно, это весомая движущая сила, которая не дает сдаваться и двигает жизнь в правильном направлении. Это возможность создавать, не останавливаться, показывать миру нашу несокрушимость и лично для себя – держаться в тонусе и чувствовать жизнь. Украинцы – люди, которые имеют неописуемую силу духа, знают, чего они хотят от жизни, и могут справиться в любой ситуации. Мы невероятно сильная нация. Украинцы всегда находили свет, даже в самые темные времена, благодаря единству и поддержке друг к другу. Наша культура, наша гастрономия, наша любовь к жизни – это наше оружие. Наша сила в сплоченности и безусловной любви к стране", – пояснила Мартыновская.

Ольга Мартыновская Фото: СТБ

Ведущий проектов "Холостяк" и "Невероятная правда о звездах" Григорий Решетник верит, что эта дата, хоть и болезненная, делает нас сильнее. Он считает, что другого выбора, кроме как бороться дальше и еще больше помогать ВСУ, у нас нет.

"Меня мотивируют родные, друзья, зрители и сотни героических поступков украинцев. Я восхищаюсь нашими людьми, их несокрушимостью и отвагой. Мечтаю, чтобы каждая семья жила в мире, а дети испытывали счастье. Для этого готов работать еще больше и помогать тем, кто в этом нуждается. С первых часов и по сей день я убежден: Украина победит! Мы талантливая, трудолюбивая, добрая нация, и нас ждет светлое будущее", – объяснил Решетник.

Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Актриса сериала "К.О.Д." Татьяна Кравченко убеждена, что все войны заканчиваются, и эта тоже обязательно завершится. Именно это понимание помогает ему держаться.

"Все войны когда-то заканчиваются, и эта тоже обязательно завершится. Понимание этого помогает мне держаться в эти нелегкие времена. Мы обязательно выстоим, ведь у нас есть сила, вера и несокрушимый дух", – отметила Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко Фото: СТБ

Ведущая программ "Позывной Надежда" и "Невероятная правда о звездах" Надежда Матвеева говорит, что каждый день слышит от людей фразу: "Все будет хорошо". Для нее эти слова стали символом веры и любви украинцев, которые, несмотря на все трудности, не теряют надежды. Она уверена, что даже в самые трудные времена каждый шаг имеет значение, и если человек не кажется, то его путь наполнен смыслом.

"Все будет хорошо" – каждый день я слышу эту фразу от людей. В ней любовь и вера украинцев, несмотря ни на что. Величие духа, который не преодолеть. Даже когда тяжело – твой путь имеет смысл. Каждый твой шаг – это свет для кого-то. Мы вместе, мы Украина", – отметила телеведущая.

Надежда Матвеева Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Журналистка и ведущая программ "Окна-новости", "ДНК. Свои" и общенационального марафона "Единые новости" Татьяна Высоцкая признается, что до сих пор не может понять, как быстро прошли эти три года войны.

Татьяна Высоцкая Фото: СТБ

"Пытаюсь понять эту дату – и не могу. Уже три года, день за днем, мы слышим сирены, прячем детей, следим за маршрутами смерти в сети и живем в адском информационном водовороте. Журналистам и ведущим суждено было работать в эпоху, вошедшую в учебники истории. Прежде всего — благодаря беспрецедентному героическому сопротивлению украинцев на фоне постсоветского яда и в борьбе с превосходящим втрое врагом. Меня держит понимание того, что мы живем в момент истории, который войдет в учебники. Каждый украинец — от военных и волонтеров до врачей и журналистов — вносит свой вклад в нашу борьбу. Несмотря на боль и усталость, мы выстояли три года, и если каждый продолжит делать все, что в его силах, у нас не будет причин сожалеть", – отметила телеведущая.

Она считает, что каждый украинец – от военных до врачей и журналистов – вносит свой вклад в борьбу, и именно это придает силы не останавливаться.

"Украинцы ежедневно доказывают миру свою несокрушимость, оказывая беспрецедентное сопротивление врагу, превосходящему в три раза. Никто не знает, что ждет нас впереди, но если сегодня каждый сделает все, что в его силах, нам не за что жалеть. Наша устойчивость еще не раз будет испытана, так что бережем себя, поддерживаем друг друга и держим строй!"- резюмировала Высоцкая.

Ее коллега, ведущая "Окна-новости" Яна Брензей убеждена: Украина выстояла в 2022-м и продолжает бороться благодаря нашим защитникам и защитницам. Она считает, что даже простое "спасибо" имеет большое значение, ведь это напоминание о поддержке и признательности.

Иногда кажется, что обычные "спасибо" звучат слишком просто, но пусть эти слова станут напоминанием: мы помним о вас, мы вас поддерживаем и ждем. Самое малое, что я могу сделать – это регулярно поддерживать Силы обороны финансово. И совершая пожертвования самостоятельно, и открывая собственные собрания. Донаты – это не только о деньгах. Это о солидарности, которая нам крайне необходима сегодня", — отметила Брензей.

Яна Брензей Фото: yanabrenzey/instagram

Звезда сериала "Любовь и пламя" Ольга Атанасова находит вдохновение в людях, которые, несмотря на все трудности, сохраняют свет в сердцах.

"Моя мотивация – это люди, которые учатся жить без света, под звуки "шахедов" и взрывов, но сохраняют свет внутри. Это родители, которые после обстрелов ведут детей в школу, неустанно помогающие волонтеры и каждый парень и девушка, которые воюют, чтобы мы могли утром выпить кофе, отвести детей в садик и жить. Они ежедневно борются за нас "сегодня", и я безгранично благодарна Богу и нашим Защитникам – военным, медикам, спасателям, добровольцам –— за их подвиг. Мы закалены настолько, что оказались непобедимы", — отметила актриса.

Ольга Атанасова Фото: СТБ

Ведущий проекта "Один за всех" Сергей Костыра находит мотивацию в словах Валерия Залужного: "Как бы нам ни было тяжело, но точно не будет стыдно". Для него это напоминание о том, что Украина сражается за свою свободу и отступать некуда.

Сергей Костыра Фото: СТБ

"Наша страна сражается за свою свободу. Мы ни на кого не нападали – нас рвут, а мы обороняемся. Отступать некуда, потому что у нас есть только Украина и люди, живущие в ней. Мы на своей земле и будем стоять до последнего. Это дает мне силу и выдержку в том, что я делаю. Важно понимать: мы и есть Украина, а Украина – это мы. Каждый защищающий государство волонтерит, помогает или просто не мешает — делает свое дело. И это придает уверенность в завтрашнем дне. У нас нет иного выбора, кроме как объединяться и стоять на страже справедливости", – объяснил телеведущий.

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк признается, что ее якорь – это люди, которые не покидают Украину, а продолжают строить будущее здесь.

"Мой якорь – это люди и вера. Оставшиеся, верящие, строящие будущее здесь, на родной земле. Обучающиеся дома дети, украинцы, которые держат страну на своих плечах. В их несокрушимости моя сила и мотивация идти дальше. Не ждите быстрого конца, но и не отчаивайтесь, что конец не наступит. Вместо этого делайте свое дело, живите, творите, боритесь. Именно так мы выстоим и победим", – подчеркнула актриса.

Елена Лавренюк Фото: СТБ

Актер сериала "Доктор Ковальчук" Сергей Кисиль говорит, что его самая большая сила – это семья. С первых дней войны его поддерживают жена и дети, и с каждым днем ​​эта поддержка становится еще сильнее.

Сергей Кисиль Фото: СТБ

"Мой якорь, мой тыл и моя сила – это моя семья: моя жена и дети. Я не знаю, что может быть лучше, чем теплые объятия, светлые детские глаза и улыбки. Это меня держало с первого дня полномасштабного вторжения, и собственно ничего не изменилось, а наоборот — с каждым днем ​​только усиливается. С начала войны ты переосмысливаешь жизнь и выводишь на первый план основные ценности. Мы живем "здесь и сейчас", и все, ради чего я живу, это моя семья", – признался актер.

Он считает, что украинцы стали одной мощной силой, работающей на защиту и победу, и подчеркивает: мы не имеем права останавливаться.

"Я бы хотел сейчас напомнить о первых неделях полномасштабной войны. Понимаю, что у каждого свои воспоминания и триггеры. Лично у меня было впечатление, что время остановилось. И в определенный момент все мы, украинцы, стали одной мощной силой, одним мощным механизмом, очень медленно, но уверенно начавшим работать на защиту и Победу. Мы объединились и, как никогда, были сильными и отважными. Поэтому сегодня я говорю: "Давайте вспомним". Война не где-нибудь там – война в твоей стране. Я верю, что все мы большая, несокрушимая сила. Мы не должны останавливаться. Не имеем права. И, как поет Святослав Вакарчук: "Все будет хорошо", – резюмировал Сергей Кисиль.

Ранее Фокус писал, как трансформировались украинцы за 3 года войны и что будет дальше с обществом.