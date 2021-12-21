Окупанти перекидають танки до лінії розмежування на Донбасі, штаб ООС (карта)

У напрямку Шахтарська спостерігачі ОБСЄ зафіксували 24 танки, які знаходяться за межами дозволених місць для зберігання озброєння.

Російсько-окупаційні формування продовжують стягувати бойову техніку до лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, посилаючись на дані українського СЦКК.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові порушення Мінських угод із боку РФ.

Так, поза виділеними місцями для зберігання озброєння виявили військову техніку російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Тернове (у напрямку Шахтарська — ред.):

танки Т-72 — 16 одиниць;

танки невизначеного типу — 8 одиниць;

У районі населеного пункту Петрівське (у напрямку Докучаєвська — ред.) спостерігачі ОБСЄ також зафіксували розміщення окупантами БМП-1 у зоні безпеки.

Пресцентр штабу ООС також інформує, що безпілотник СММ, виконуючи політ біля Гольмовського (у напрямку Горлівки — ред.), помітив здійснення перешкод засобами РЕБ, що належать російсько-окупаційним формуванням.

Командування ООС розцінює дії окупантів як спробу створити передумови подальшої ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

[ + – ] Росія перекидає танки до лінії розмежування на Донбасі

Зазначимо, що на Донбасі знаходяться від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. За даними української військової розвідки, кадрові офіцери РФ після бойових дій на Сході нашої країни отримують державні нагороди та високі посади у російській армії.

Також у соцмережах публікували нові кадри перекидання російської військової техніки у прикордонні з Україною райони.