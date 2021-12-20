БМП та інженерна техніка. З'явилися нові кадри перекидання російських військ за 50 км від України

На станції під Брянськом проходив склад із механізованим мостом, машини розмінування, автокрани та машини загородження.

На станцію Клинці (Брянська область) прибув ешелон військової техніки, на якому було зафіксовано інженерну техніку та БМП. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", який публікує пересування військових із РФ та України.

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У складі помічено безліч різних зразків інженерної техніки:

Тяжкий механізований міст ТММ-3

екскаватор ЕОВ-4421

гусеничний транспортер ПТС-4

самохідне реактивне встановлення розмінування УР-77 "Метеорит"

інженерна машина загородження ІМР-3М

автокрани

БМП-2К

Крім інженерної техніки, у складі були БТР, БМП, бензовози та інші вантажівки. Від населеного пункту Клинці до України 46 км.

Також повідомляється, що станція Маслівка (Воронезька область), де масово розвантажували військову техніку, спорожніла. Перед цим французький телеканал France 2 зняв там репортаж із накопиченням військ. На кадрах було знято танки Т-72Б3, безліч БТР і БМП, а також артилерію.

Нагадаємо, у період з 12 по 15 грудня також було зафіксовано колони бронетехніки, які рухалися за 46 км від України. Частина техніки рухалася в бік Білорусі. Були зафіксовані артустановки "Мста", танки та БМП.

Раніше Росія перекинула "Бук-М2" під Воронеж без розпізнавальних знаків та транспортно-зарядні машини до них. Також було зафіксовано ешелони техніки у Воронежі та інших російських містах. Помічені машини із зафарбованими тактичними номерами.