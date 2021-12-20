БМП и инженерная техника. Появились новые кадры переброски российских войск в 50 км от Украины
На станции под Брянском проходил состав с механизированным мостом, машины разминирования, автокраны и машины заграждения.
На станцию Клинцы (Брянская область) прибыл эшелон военной техники, на котором была зафиксирована инженерная техника и БМП. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", публикующий передвижение военных из РФ и Украины.
В составе замечено множество различных образцов инженерной техники:
- Тяжелый механизированный мост ТММ-3
- экскаватор ЭОВ-4421
- гусеничный транспортер ПТС-4
- самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит"
- инженерная машина заграждения ИМР-3М
- автокраны
- БМП-2К
Помимо инженерной техники в составе были БТР, БМП, бензовозы и прочие грузовики. От населенного пункта Клинцы до Украины 46 км.
Также сообщается, что на станции Масловка (Воронежская область), где массово разгружали военную технику, опустела. Перед этим французский телеканал France 2 снял там репортаж со скоплением войск. На кадрах были засняты танки Т-72Б3, множество БТР и БМП, а также артиллерия.
Напомним, в период с 12 по 15 декабря также были зафиксированы колонны бронетехники, которые двигались в 46 км от Украины. Часть техники двигалась в сторону Беларуси. Были зафиксированы артустановки "Мста", танки и БМП.
Ранее Россия перебросила "Бук-М2" под Воронеж без опознавательных знаков и транспортно-заряжающие машины к ним. Также были зафиксированы эшелоны техники в Воронеже и других российских городах. Замечены машины с закрашенными тактическими номерами.