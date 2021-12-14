Россия продолжает перебрасывать технику к украинским границам без опозновательных знаков (видео)

На опубликованных видео на технике либо закрашены тактические номера, либо вовсе отсуствуют. В эшелонах замечены не только танки и БМП, но и котлованные машины.

В социальных сетях продолжают публиковать видео с эшелонами или колоннами российских военных в Воронеже и других городах РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Записки охотника, где публикуют передвижение войск РФ и Украины на основе открытых данных.

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На одном из видео были запечатлены десятки танков, артиллерийских установок и БМП под Воронежем. По данным авторов, данный эшелон уже был запечатлен раньше. Переброска бронетехники фиксируется не только в областях, граничащих с Украиной, но и в глубине России.

[ + – ] Передвижение россисйких войск с 9 по 11 декабря

В телеграм-канале "Военный осведомитель", вероятно аффилированным с Минобороны РФ, опубликовали кадры бронетехники, на которых нет тактических номеров. Они либо закрашены, либо вообще отсутствуют.

"Довольно разнообразный эшелон с военной техникой в Брянской области. Т-72Б, БМП-2, МТ-ЛБ, БРЭМ-1, БАТ-2 и т.д. Из необычного можно выделить котлованную машину МДК-3", — указывают в публикации.

[ + – ] На технике закрашены тактические номера

Напомним, американские аналитики описали варианты вторжения РФ в Украину по 5 сценариям, от наиболее вероятного до наименее вероятного. Также издание BuzzFeedNews опубликовало спутниковые снимки войск РФ под Белгородом и в оккупированном Крыму. Исследователи указывают на вероятность подготовки к атаке на Украину.