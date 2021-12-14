"Есть показатели подготовки к атаке": СМИ опубликовали новые спутниковые снимки войск РФ (фото)

Москва, как пишут журналисты, может готовиться к самому кровопролитному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Компания Maxar Technologies предоставила спутниковые снимки российских войск и техники в Белгородской области и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает BuzzFeedNews.

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По оценкам разведки Запада и Украины, Россия сосредоточила около 100 тысяч военных, которая увеличиться до 175 тысяч солдат. РФ может готовиться к очередному крупномасштабному многофронтовому вторжению для возвращения Украины под свой контроль.

Новая операция Кремля может стать самой крупной и кровопролитной войной в Европе со времен Второй мировой войны. Россия требует у НАТО нарушение обещания на членство Украины в Альянсе.

Спутниковые снимки показали, что Россия продолжает стягивать свои силы к границам с Украиной в Солоти (Белгородская область) — около 50 км от украинской границы. Также Москва стягивает войска в оккупированном Крыму в Опуке.

[ + – ] Российский лагерь в Опуке (оккупированный Крым) Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Россия создала новый полк в составе своей 3-й мотострелковой дивизии, и на эту группу, вероятно, приходилась большая часть увеличения войск и техники в Солоти, видимого на спутниковых снимках между 7 сентября и 5 декабря. На спутниковых снимках видны БМП-3М.

[ + – ] Российские войска в Солоти, 7 сентября Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Российские войска в Солоти, 5 декабря Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В оккупированном Крыму, как пишут в издании, труднее разобрать, что обозначено на спутниковых снимках от 27 ноября. Возможно, это делается для скрытия масштаба присутствия российских войск. При этом военные эксперты отмечают, что на них есть тревожный элемент: маркеры, на которых раньше стояли несколько палаток с военной техникой. Сейчас это оборудование снято, что может быть показателем того, что Россия готовится к конфликту.

Напомним, аналитики из Американского Института изучения войны опубликовали варианты вторжения РФ в Украину, среди которых размещение войск в Беларуси и пробитие сухопутного коридора к оккупированному Крыму.

Ранее глава ГУР МО заявил, что Украина не выстоит в случае худшего сценария полномасштабного вторжения России.