"Є показники підготовки до атаки": ЗМІ опублікували нові супутникові знімки військ РФ (фото)

Москва, як пишуть журналісти, може готуватися до найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Компанія Maxar Technologies надала супутникові знімки російських військ і техніки в Білгородській області та в окупованому Криму. Про це повідомляє BuzzFeedNews.

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За оцінками розвідки Заходу й України, Росія зосередила близько 100 тисяч військових, яка збільшилася до 175 тисяч солдатів. РФ може готуватися до чергового великомасштабного багатофронтового вторгнення для повернення України під контроль.

Нова операція Кремля може стати найбільшою та найкровопролитнішою війною в Європі з часів Другої світової війни. Росія вимагає в НАТО порушення обіцянки членства України в Альянсі.

Супутникові знімки показали, що Росія продовжує стягувати свої сили до кордонів із Україною в Солотах (Білгородська область) близько 50 км від українського кордону. Також Москва стягує війська в окупованому Криму в Опуці.

[ + – ] Російський табір в Опуці (окупований Крим) Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Росія створила новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії, і на цю групу, ймовірно, припадала більша частина збільшення військ і техніки в Солотах, видимих на супутникових знімках між 7 вересня та 5 грудня. На супутникових знімках видно БМП-3М.

[ + – ] Російські війська в Солотах, 7 вересня Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Російські війська в Солотах, 5 грудня Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В окупованому Криму, як пишуть у виданні, найважче розібрати, що зазначено на супутникових знімках від 27 листопада. Можливо, це роблять для приховування масштабів присутності російських військ. При цьому військові експерти зазначають, що на них є тривожний елемент: маркери, на яких раніше стояло кілька наметів із військовою технікою. Наразі це обладнання знято, що може бути показником того, що Росія готується до конфлікту.

Нагадаємо, аналітики з Американського Інституту вивчення війни опублікували варіанти вторгнення РФ в Україну, серед яких розміщення військ у Білорусі та пробиття сухопутного коридору до окупованого Криму.

Раніше глава ГУР МО заявив, що Україна не вистоїть у разі найгіршого сценарію повномасштабного вторгнення Росії.