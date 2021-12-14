Складніше, ніж в Афганістані. Аналітики США описали варіанти вторгнення РФ в Україну (схема)

Існує щонайменше 5 варіантів вторгнення, починаючи від розміщення військ у Білорусі для наступу, закінчуючи створенням сухопутного коридору окупованого Криму з ОРДЛО.

Аналітики з Американського Інституту вивчення війни (ISW) опублікували великий аналіз російських військ навколо України станом на грудень 2021 року. Звіт опубліковано на сайті інституту.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну може стати найбільшою і ризикованою військовою операцією, яку Москва проводила колись з моменту вторгнення в Афганістан у 1979 році. У разі початку тотальної війни Росії доведеться піти на величезні фінансові витрати, тисячі жертв серед росіян, а також знищений транспорт та авіацію. Навіть якщо Кремль і переможе у вторгненні проти України, Путіну доведеться відновити зруйновані об'єкти, а також створити там новий уряд і сили безпеки для окупації.

Ймовірні сценарії вторгнення РФ в Україну

Виходячи з цього аналітики доходять висновку, що повномасштабне вторгнення Росії складатиметься з безлічі окремих операцій, майже кожна з яких може проводитися незалежно від інших для досягнення більш обмежених цілей з меншими витратами та ризиком. Сценарії вторгнення вказані від найімовірніших до найменш.

Розміщення десантників та / або механізованих підрозділів в одному або кількох місцях у Білорусі, які б підтримали наступ на Україну, а також створили загрози для інших країн-членів НАТО.

Відкрите розміщення російських механізованих, танкових та артилерійських підрозділів на неокупованій частині Донбасу

[ + – ] Пробиття сухопутного коридору через південно-східну частину України з окупованим Кримом Фото: Institute for the study of war

Вихід з окупованих територій ОРДЛО для створення сухопутного мосту, що сполучає окупований Росією Крим із територією Росії неподалік Ростова вздовж північної частини узбережжя Азовського моря.

[ + – ] Сценарій захоплення Одеси Фото: Institute for the study of war

Проведення повітряно-десантних і десантних операцій для захоплення Одеси та західного узбережжя Чорного моря

Запуск механізованої атаки на Харків

Роль Білорусі

Володимир Путін, найімовірніше, спрямує війська в Білорусь. Цим він посилить проблему, з якою НАТО стикається під час захисту країн Балтії від майбутнього нападу РФ. Підрозділи будуть по обидва боки від Сувалкського коридору — перешийка країни Балтії, що зв'язує з Польщею. Плюс на території Білорусі може створюватись плацдарм для майбутніх загроз вторгнення в Україну для оточення Києва із заходу.

[ + – ] Перекидання військ у Білорусь Фото: Institute for the study of war

Які підрозділи зосереджені довкола України?

[ + – ] Російські частини навколо України Фото: Institute for the study of war

2-а гвардійська мотострілецька Таманська ордена Жовтневої Революції, Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія імені М. І. Калініна;

4-а гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова;

76-а гвардійська десантно-штурмова Чернігівська Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія;

98-а гвардійська повітряно-десантна Свірська Червонопрапорна, ордена Кутузова дивізія імені 70-річчя Великого Жовтня;

106-а гвардійська повітрянодесантна Тульська Червонопрапорна, ордена Кутузова дивізія;

7-а гвардійська десантно-штурмова Червонопрапорна, орденів Суворова та Кутузова дивізія (гірська);

144-а гвардійська мотострілецька Єльнинська Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія;

3-я мотострілецька Вісленська Червонопрапорна, орденів Суворова та Кутузова дивізія;

150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія;

42-а гвардійська мотострілецька Євпаторійська Червонопрапорна дивізія.

Крім цих дивізій, це угруповання рівня корпусу в Криму, оперативна група російських військ у Придністров'ї, 1-й та 2-й армійські корпуси на окупованій території Донбасу та 18-та гвардійська мотострілецька Інстербурзька Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія. А також окремі частини СЗГ і морської піхоти разом із частинами із 41-ї загальновійськової Червонопрапорної армії.

За підсумками аналітики стверджують, що Росія найімовірніше не піде на захоплення неокупованих частин України. Найімовірніші операції, які "не дотягують до повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо, прем'єр Британії Джонсон провів переговори з Путіним через можливе вторгнення РФ в Україну. Також у США заявили, що вони посилюватимуть фланг НАТО у східній частині, збільшуючи військову присутність.