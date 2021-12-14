Росія продовжує перекидати техніку до українських кордонів без розпізнавальних знаків (відео)

На опублікованих відео на техніці або зафарбовані тактичні номери, або зовсім відсутні. В ешелонах помічені не лише танки та БМП, а й котловані машини.

У соціальних мережах продовжують публікувати відео з ешелонами чи колонами російських військових у Воронежі й інших містах РФ. Про це повідомляється в телеграм-каналі Записки мисливця, де публікують пересування військ РФ та України на основі відкритих даних.

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На одному з відео було знято десятки танків, артилерійських установок та БМП під Воронежем. За даними авторів, цей ешелон вже був зображений раніше. Перекидання бронетехніки фіксується не лише в областях, що межують з Україною, а й у глибині Росії.

[ + – ] Пересування російських військ із 9 по 11 грудня

У телеграм-каналі "Військовий інформатор", ймовірно афілійованим із Міноборони РФ, опублікували кадри бронетехніки, на яких немає тактичних номерів. Вони або зафарбовані, або відсутні.

"Досить різноманітний ешелон із військовою технікою у Брянській області. Т-72Б, БМП-2, МТ-ЛБ, БРЕМ-1, БАТ-2 тощо. З незвичайного можна виділити котлованну машину МДК-3", — зазначають у публікації.

[ + – ] На техніці зафарбовані тактичні номери

Нагадаємо, американські аналітики описали варіанти вторгнення РФ в Україну за 5 сценаріями, від найімовірнішого до найменш ймовірного. Також видання BuzzFeedNews опублікувало супутникові знімки військ РФ під Білгородом і в окупованому Криму. Дослідники вказують на можливість підготовки до атаки на Україну.