Оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения на Донбассе, — штаб ООС (карта)

В направлении Шахтерска наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 24 танка, которые находятся за пределами разрешенных мест для хранения вооружения.

Российско-оккупационные формирования продолжают стягивать боевую технику к линии разграничения на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, ссылаясь на данные украинского СЦКК.

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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения Минских соглашений со стороны РФ.

Так, за пределами выделенных мест для хранения вооружения обнаружили военную технику российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Терновое (в направлении Шахтерска — ред.):

танки Т-72 — 16 единиц;

танки неопределенного типа — 8 единиц;

В районе населенного пункта Петровское (в направлении Докучаевска — ред.) наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали размещение оккупантами БМП-1 в зоне безопасности.

Пресс-центр штаба ООС также информирует, что беспилотник СММ, выполняя полет возле Гольмовского (в направлении Горловки — ред.), заметил осуществление помех средствами РЭБ, которые принадлежат российско-оккупационным формированиям.

Командование ООС расценивает действия оккупантов как попытку создать предпосылки для дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

[ + – ] Россия перебрасывает танки к линии разграничения на Донбассе

Отметим, что на Донбассе находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов. По данным украинской военной разведки, кадровые офицеры РФ после боевых действий на Востоке нашей страны получают государственные награды и высокие должности в российской армии.

Также в соцсетях публиковали новые кадры переброски российской военной техники в приграничные с Украиной районы.