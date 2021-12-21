Оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения на Донбассе, — штаб ООС (карта)
В направлении Шахтерска наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 24 танка, которые находятся за пределами разрешенных мест для хранения вооружения.
Российско-оккупационные формирования продолжают стягивать боевую технику к линии разграничения на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, ссылаясь на данные украинского СЦКК.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения Минских соглашений со стороны РФ.
Так, за пределами выделенных мест для хранения вооружения обнаружили военную технику российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Терновое (в направлении Шахтерска — ред.):
- танки Т-72 — 16 единиц;
- танки неопределенного типа — 8 единиц;
В районе населенного пункта Петровское (в направлении Докучаевска — ред.) наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали размещение оккупантами БМП-1 в зоне безопасности.
Пресс-центр штаба ООС также информирует, что беспилотник СММ, выполняя полет возле Гольмовского (в направлении Горловки — ред.), заметил осуществление помех средствами РЭБ, которые принадлежат российско-оккупационным формированиям.
Командование ООС расценивает действия оккупантов как попытку создать предпосылки для дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.
Отметим, что на Донбассе находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов. По данным украинской военной разведки, кадровые офицеры РФ после боевых действий на Востоке нашей страны получают государственные награды и высокие должности в российской армии.
Также в соцсетях публиковали новые кадры переброски российской военной техники в приграничные с Украиной районы.