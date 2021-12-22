В ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе, — Ермак

Глава ОП заявил о "шаге к деэскалации" конфликта, в то время как представитель России Борис Грызлов не подтвердил и не опроверг информацию о соглашении между сторонами.

В среду, 22 декабря, на последнем в этом году заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Facebook.

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Глава ОП назвал договоренности, достигнутые сторонами в рамках ТКГ, "шагом к деэскалации". Ермак от имени Офиса президента выразил надежду, что на этот раз прекращение огня "будет устойчивым".

"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", — добавил Ермак.

[ + – ] Ермак о режиме прекращения огня на Донбассе

В свою очередь украинская делегация в ТКГ подтвердила, что стороны "достигли общего понимания" необходимости возобновления действия режима прекращения огня.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", — заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

[ + – ] Пост украинской делегации в ТКГ

В свою очередь спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен заявил, что участники сегодняшней встречи "выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. По его словам, в декабре ситуация в зоне военного конфликта "остается нестабильной" и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует в среднем пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины приветствовали согласие относительно соблюдения режима прекращения огня в совместном заявлении.

"В то же время ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми Мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня", — говорится в сообщении.

Однако представитель России в ТКГ Борис Грызлов не подтвердил и не опроверг сообщения украинской стороны о соглашении касательно прекращения огня. Как сообщает российское агентство "РИА Новости", постпред заявил о требовании представителей пророссийских боевиков к украинскому правительству соблюдать режим прекращения огня и "публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает (…) порядок открытия ответного огня".

"Будем ждать практических действий Украины", — цитирует Грызлова издание.

Напомним, 22 июля 2020 года стороны переговоров в ТКГ достигли соглашения касательно прекращении огня на Донбассе. За год действия этого режима погибли 45 человек, 163 получили ранения.

Тем временем штаб Операции объединенных сил 22 декабря сообщил, что боевики перебрасывают танки к линии разграничения.