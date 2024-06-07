Ресурси війни: як Росія шукає найманців по всьому світу

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Ресурсів війни багато:

це людський ресурс, тобто солдати, військовозобов’язані, які будуть воювати на фронті, люди, які будуть працювати у тилу, ремонтувати військову техніку, збирати нову військову техніку, платити податки, лікувати, слідкувати за порядком.

це продуктова, фінансова, економічна, наукова, паливо-енергетична безпека країни, що, знову таки, люди.

Кожна країна на війні використовує свої ресурси чи домовляється про додаткові від країн-партнерів. Яскравий приклад — це отримання Радянським Союзом додаткових ресурсів від країн-партнерів під час Другої світової війни, усім відомий ленд-ліз, без якого перемога над фашизмом була б неможлива.

Країна-окупант не тільки задіює свої ресурси, а й забере ті, які вдасться захопити. Яскравий приклад — це мобілізація чоловічого населення ОРДЛО, використання підприємств ОРДЛО та житла мешканців ОРДЛО.

От зараз на Росії у повітрі відчутно вирує продовольча криза. Цей рік важкий і для України, бо ж втрачено багато сільгосппідприємств, землі, та й погодні умови якось не балують, тому прогнозують низький урожай майже усіх зернових. На Росії вже оголошено надзвичайний стан через посуху та підтоплення. Як вирішать країни питання продовольчої безпеки, від цього залежить,як довго Росія зможе нас тероризувати, а ми, Україна, захищатися.

На цей час Росія активно вивозить зерно з окупованих територій. Це, знову ж таки, приклад того, як країна-окупант задіює наші ж ресурси проти нас самих. Тобто, окуповуючи наші території, Росія забирає наші ресурси для своїх потреб й підживлює свою економіку.

Взагалі для росіян та проросійських мешканців ОРДЛО цілком нормально забирати у "ворога", тобто нас, ресурси для своїх потреб.

Чого вартує "бізнес" з отримання соціальних виплат на давно померлих мешканців ОРДЛО, який там називають "грабить Украину". Тобто вони розуміють, що таке економіка та економічні ресурси, отримуючи шахрайськими шляхами різні соціальні виплати на померлих людей чи отримуючи соціальні виплати під маркою "ВПО", мешканці ОРДЛО свідомо на це йшли, бо в такий спосіб покращували не тільки свій матеріальний стан, а й завдавали шкоди нашим ресурсам, тобто економіці.

Як бачите, тема ресурсів війни дуже розширена та про неї можна говорити годинами. Бо ось росіяни тішать себе тим, що їхній людський ресурс набагато більший, ніж наш, тому оці "м’ясні штурми" — це для них нормально, бо втрати у 20 тисяч людей щомісячно — для Росії це просто ніщо.

Але поготів. На Росії досі побоюються оголошувати масштабну, загальну мобілізацію, тому пішли методом рекрутингу, військово-соціальної реклами та вербування. Соціальна реклама на Росії "все на бой с фашизмом" дала гарні результати, добровольців у них багато. Не так, як у 2014–2015 роках, але зрештою питання у поповнені армії вони закривають.

"Вагнери" беруть участь не тільки у російсько-українській війні, а й контролюють багато країн у Африці, Кубу, допомагають Росії тримати напругу в Сирії та здійснювати терористичні напади у всьому світі Фото: kavkazr

Далі гарно спрацювала компанія Пригожина "Вагнер". "Приватна" військова компанія закрила шалену дірку у потребі поповнення людського ресурсу, бо до "вагнерів" йшли і добровольці, і "вагнери" вербували людей у тюрмах. Ця військова машина активізувала багатьох росіян, які мріяли про беззаконня, владу зброї та мародерство. Як ми знаємо, "вагнери" беруть участь не тільки в російсько-українській війні, а й контролюють багато країн у Африці, Кубу, допомагають Росії тримати напругу в Сирії та здійснювати терористичні напади у всьому світі.

Наразі Росія вже відкрито вербує на війну чоловіків по всьому світу, й ось це дуже цікаво. Поповнюючи військовий ресурс, Росія проводить тиху мобілізацію, все частіше використовує зовнішні ресурси (вербування солдатів з інших країн). Це вказує все ж таки на небажання Кремля задіяти внутрішні ресурси і тягти на війну людей методом загальної мобілізації, відлову чоловіків, як це робили в ОРДЛО, відома "операція бусік".

Чому, залишається лише здогадуватися, але я все ж таки думаю, що це пов’язано зі зростанням криміналу через велику кількість людей, які повернулися з фронту, розповсюдженням зброї та "русской национальной забавой убивать", ну й, звісно, тим, що російське суспільство накачане шовінізмом та антисемітизмом. Міжнаціональні війни на Росії вже тхнуть у повітрі, й це нормальна реакція на десятиріччя пропаганди проти східних народів на "лиц кавказкой национальности". Не просто ж так на Росії ввели термін "многонациональный" росіянин. Це щоб знизити градус ненависті до гастарбайтерів у східній чи мусульманській одежі.

Загальна мобілізація на Росії може викликати резонанс у суспільстві, бо ті ж самі чеченці підуть воювати лише у лавах своїх бригад бойовиків, не будуть коритися наказам російських командирів. Це вже зрозуміло, бо за ці 2 роки зросла кількість зґвалтувань кадировцями російських чоловіків, тому "побутові" конфлікти між "многонациональными" росіянами у армії та на фронті масштабуються. Саме через невпевненість у своїх громадянах Росія змушена звертатися до зовнішніх ресурсів, тобто вербувати чоловіків по світу.

Частково це вдається. Ще у 2014–2018 роках в ОРДЛО були у лавах російської армії афроамериканці, серби, італійці.

Наразі потреба у поповнені армії Росії критична, тому Росія знову пішла світом з "протягненою рукою", а дурні гроші знову манять до себе голитьбу, жебраків, які ні вміють нічого, окрім вміння вбивати та грабувати.

Як і колись, Росія стала "ковчегом" для жебраків з усього світу, які живуть мрією збагатитися чужим коштом. Зараз на війну з Україною Росія вербує кубинців. Це витриманий ресурс, який був закладений для таких цілей ще з часів СРСР.

Радянський Союз вміло "розкладав яйця" лівацтва у світову спільноту, окупував маленькі країни, руйнував, доводив до зубожіння, щоб потім запропонувати "шалені гроші" за війну.

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Одна з таких окупованих країн, яку Радянський Союз планував використовувати у разі війни та нападу на інші країни, це Куба. Колись гарна, розвинена, багата країна, яка стала за часи тіньового управління комуністів бідною й голодною країною.

Дружбу з Росією Куба продовжує, тобто окупація триває. Це єдина країна, з якою у Росії постійне авіасполучення, наприклад, за першу половину 2023-го на Кубі відпочили понад 66 тисяч російських туристів, здебільшого це офіцери російської армії з родинами.

Росіян судять за борги, забирають квартири, на Росії процвітає копирсання у сміттєвих баках, безхатченки та діти-безпритульні, але Росія прощає Кубі раніше взяті кредити: Кремль у 2014 році списав 32 млрд доларів боргу, а в 2015 році позичив майже 1,5 млрд доларів.

Як і під час СРСР, Куба залежить від постачань російських товарів та продажу на Росію своїх товарів, бо ж з 1960-х живе під санкціями США. Після дружби з СРСР та участі Куби у фінансуванні воєнної кампанії СРСР в Афганістані, США вважають Кубу країною-спонсором тероризму.

Оце б ще Росію визнали країною терористом, було б взагалі добре. Але повернемося до прославлених кубинських сигар, які так полюбляла радянська еліта.

Комуністичне правління на Кубі під патронатом СРСР призвело до повного руйнування економіки Куби, дефіциту всіх груп товарів, зокрема продуктів, з 1962 року на Кубі діє карткова система, продукти видаються за єдиними для країни нормами, причому низка товарів продається тільки на чорному ринку. Ось ці б новини подавати по єдиному марафону, особливо для мешканців ОРДЛО.

Радянський Союз та Росія довели Кубу до того, що її називають однією з найбідніших країн Латинської Америки. Ось так створюється ресурс війни, люди з бідної країни готові вмирати за гроші та їжу.

На боці Росії проти України воюють цілі міжнародні батальйони, де люди зовсім не розмовляють російською. Це зовнішній ресурс, який Росія задіяла на цій війні.

Це треба особливо досліджувати, бо ж цей чинник готувався ще з часів СРСР, й готувався саме як чинник використання людського ресурсу у Третій світовій, тобто нападу на Європу та США терористами із Сербії, Куби та інших країн, які знаходяться під тіньовим патронатом Росії, не просто так "Вагнер" взяв під контроль майже усі країни в Африці.

Перекладач з іспанської мови, який працює з кубинською діаспорою, підтвердив для одного московського видання, що "кубинських чоловіків, завербованих Міноборони, багато, особливо молодих хлопців, які їдуть сюди по гроші прямо з Куби. Це не місцеві кубинці, вони не зупиняються у Москві, одразу підписують контракт та їдуть воювати, — пояснює перекладач. — А потім вони пропадають, родичі шукають їх через кубинську діаспору, через соцмережі, а ми жодного стосунку до цього не маємо. Найімовірніше, людина вже загинула".

На боці Росії проти України воюють цілі міжнародні батальйони, де люди зовсім не розмовляють російською Фото: Скриншот

Кубинських чоловіків на війну в Україну вербують переважно у групах в соцмережах. У групі "Кубинці в Москві" (Cubanos en Moscú) у Facebook більшість оголошень із пропозицією піти воювати розмістила якась росіянка Олена Шувалова. У своїх постах вона пропонує громадянам Куби укласти контракт на 1 рік з армією РФ та обіцяє зарплату 204 тисячі рублів, а також російський паспорт самому контрактнику та його сім’ї через 6 місяців. Шувалова пояснює в оголошенні, що контракт підпишуть навіть із тими, хто має прострочений кубинський паспорт чи його немає взагалі — досить хоча б фото паспорта та імміграційного листа". Завербованим Росія пропонує безкоштовне житло та перевезення родин, й це не завжди територія Росії, здебільшого це окуповані українські території, теж саме ОРДЛО. Звісно ж, що кубинці, які нічого гарного у житті не бачили, ні їжі, ні комунальних благ цивілізації, отримавши зарплату, і досить хорошу, розповідають про це друзям та родичам. То вербування йде швидко й набирає темпу.

Звісно ж, вони хочуть одразу розкішні квартири, машини, тому Маріуполь та інші міста України виглядають для них привабливо, бо можна займати будь яке житло, брати будь яке авто та речі.

Війна стає спокусою для голитьби, щоб покращити своє життя.

"Двоє учасників групи Cubanos en Moscú опублікували світлини у російській військовій формі. Один із них зазначив у пості, що в армію його завербувала Шувалова. "Щоденні виплати, без комісії, візовими питаннями займається компанія", — пише він. У своїх оголошеннях Шувалова запевняє, що всі кубинці, які з її допомогою підписали контракт, уже отримали зарплати і зазначає, що її мета — допомагати їм забезпечувати свої сім’ї. Пости з оголошеннями про набір контрактників Шувалова пише і у "ВКонтакті", і у групах для іноземців у Росії", — зазначає розслідувач.

"Я знаю, що вони дуже добре платять, і це чудовий спосіб заробити багато грошей швидко", — так пояснюють своє рішення багато кубинців та сербів.

Цей ресурс Росія задіяла нещодавно, він тільки набирає обертів. Це дасть армії Росії дуже гарний результат, на жаль. Бо ці хлопці мотивовані не тільки покращити свій матеріальний стан, мародерити та вбивати за гроші, їм байдуже на політику та "цели СВО", а й мають бажання залишитися на Росії чи в ОРДЛО.

За даними британської розвідки, російська влада почала активно вербувати громадян сусідніх країн для участі у війні з Україною, рекрути з’явилися не лише у соцмережах іноземців, які присутні на Росії, а й у соціальних мережах Куби, Сербії, Вірменії та Казахстану з’явилися онлайн-оголошення із пропозицією вступити на контрактну службу до російської армії. Добровольцям обіцяна одноразова виплата 495 тисяч рублів і зарплата від 190 тисяч рублів. Найбільш активне вербування велося в Костанайській області на півночі Казахстану, де мешкає велика кількість етнічних росіян, повідомляє розвідка.

Що ж, ворог задіює усі наявні ресурси війни. Людей, які живуть виключно телевізором та пропагандою, бідне населення зубожілих країн, яке вбачає у війні лише плюси для вирішення особистих проблем. Для Росії таке вирішення питання з поповненням армії дуже гарне.

По-перше, це економія на соціальних виплатах на інвалідів чи "гробових". Звісно ж, іноземцям це не світить, бо "нет тела — нет дела".

По-друге, кубинці та люди з інших бідних країн (ось чому радянська влада все робила, щоб зробити ту ж саму Кубу сателітом СРСР та не дати їй розвинутися в європейському напрямку) вмотивовані воювати, бо ж це для них єдиний шанс на гарне життя, та не буде проблем з дезертирами. Ну й ще, їх не треба гарно одягати та забезпечувати гарною зброєю. Гвинтівка "Мосіна" чи кулемет "Максим" й то для таких вояків розкіш та нанотехнології.

Заселення ОРДЛО "многонациональными русскими" продовжується. До бурятів, якутів, дагестанців, осетин та чеченців додаються серби, кубинці та африканці. Тому в ОРДЛО зростає народжуваність. Мешканці ОРДЛО мають якесь дивне ідолопоклоніння перед іноземцями чи "многонациональными русскими", там досі верещать "наши братья" на усе, що має російську військову форму.

А нам треба подумати над цим питанням й, можливо, починати доносити цей факт до світового загалу: Росія — країна-терорист та спонсор тероризму, яка вербує терористів по усьому світу й на терактах та війні в Україні вона не зупиниться.

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