Мінські угоди були поступкою РФ, а Путін не хотів закінчення війни на Донбасі, — Зеленський

За словами президента України, до Мінських угод не було включено питання Криму. Тож у рамках Нормандського формату Зеленський не можна було говорити про півострів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди, підписані у 2015 році, були поступками Росії. Про це президент розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

За словами глави держави, Мінські угоди помилково розглядалися як спосіб "заспокоїти" ситуацію на Донбасі. Однак вони були спробою піти на поступки президенту РФ Володимиру Путіну і не могли бути виконані.

"Я сказав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель, а також Володимиру Путіну, коли ми були в Нормандії мається на увазі Нормандський формат, що у такому вигляді Мінські угоди не можуть бути реалізовані", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що Макрона та Меркель трохи розлютило те, що обраний у 2019 році президент України відразу поставив Мінські угоди під сумнів.

На додаток, Зеленський зазначив, що до них не було включено питання про повернення півострова Крим.

"І коли я запитав європейців, коли ми збираємося порушити це питання, вони сказали, що не тут і не зараз. Я ніколи не міг говорити про Крим у Нормандії. Це була справжня проблема", — сказав президент України.

Крім того, прилетівши до Франції увечері 8 лютого, Зеленський під час пресконференції в Єлисейському палаці сказав, що президент Росії Володимир Путін не хотів закінчення війни на Донбасі.

За його словами, коли проходили зустрічі в рамках Нормандського формату, зупинити війну на сході України хотіли всі учасники, окрім Путіна, який її розв'язав.

[ + – ] Зеленський про війну на Донбасі

Мінські угоди

Під "Мінськими угодами" найчастіше розуміють Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу, підписаного у 2014 році. Документ від 2015 року було погоджено на саміті у Мінську лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "Нормандської четвірки". Серед положень документа були припинення вогню, відведення всіх важких озброєнь усіма сторонами на однакові відстані та інші. Проте майже одразу після оголошення перемир'я 15 лютого 2015 року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріл позицій української армії.

Раніше Фокус писав, що Зеленський розповів про пакет допомоги від Великої Британії. За словами президента, Україна та Великобританія вийшли на новий рівень взаємин. Було підписано Декларацію єдності, яка фіксує принципи взаємодії двох країн.

Ще нагадаємо, що президент Зеленський зустрівся з королем Великобританії Карлом III. Український лідер у рамках свого візиту до Британії відвідав Букінгемський палац. Він не змінив своєї традиції і зустрівся з монархом у звичному для себе одязі військового типу.