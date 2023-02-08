Вечеря з Шольцем та Макроном: Володимир Зеленський прибув до Франції (відео)

Президент провів спільну прес-конференцію із європейськими політиками, які заявили про свою підтримку України.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Літак ВПС Великобританії мав приземлитися о 21:45 за Києвом. Однак прибув на годину пізніше. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Українського лідера, який вилетів із Великобританії після зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, зустрів міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

[ + – ] Зеленський прибув Франції.

Потім Зеленський приїхав до Єлисейського палацу, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час спільної пресконференції підтвердив своє бажання "супроводжувати Україну до перемоги" у війні з Росією.

"Злочин агресії не можна терпіти за жодних обставин", — сказав Макрон.

[ + – ] Зеленський зустрівся із Шольцем та Макроном

Він заявив, що Франція перебуває на боці України. За його словами, всі воєнні злочини російських солдатів мають бути розслідувані, а винуватці покарані.

Потім слово взяв Володимир Зеленський. Він заявив, що щасливий свого прибуття до Парижа для зміцнення континентальної єдності. Президент України зазначив, що його країна потребує великої кількості зброї.

"У нас мало часу", — сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц похвалив мужність та єдність українців у боротьбі з агресором.

"Росія не повинна виграти цю війну", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що Зеленський має обговорити з Макроном та Шольцем підтримку України. Насамперед політики мають обговорювати постачання зброї.

Також нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. Відомо, що під час офіційного візиту главу української держави ухвалив Король Карл III.