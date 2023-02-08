Обговорять зброю: Зеленський сьогодні проведе переговори з Макроном у Парижі, — ЗМІ

Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться після того, як Париж допустив постачання винищувачів українським військам.

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Президент України Володимир Зеленський після візиту до Лондона вирушить до Парижа на переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це пише видання Le Monde у середу, 8 лютого.

За даними журналістів, Зеленський прибуде до Парижа в середу рано ввечері та обговорить із французьким колегою нові постачання озброєння в Україну.

Крім того, згідно з інформацією німецького видання Tagesschau, у французькій столиці із Зеленським також зустрінеться канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Відомо, що під час виступу перед парламентом Великої Британії Зеленський попросив постачання західних винищувачів. Зі свого боку, Єлисейський палац не виключав, що піде на такий крок для підтримки України в протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. Відомо, що під час офіційного візиту главу української держави прийме Король Карл ІІІ.

Також ми писали, що у четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський може виступити на засіданні Європейського парламенту у Брюсселі, після чого, ймовірно, відвідає Раду ЄС. За кілька днів до заходів у Брюсселі інформація про них вийшла у ЗМІ. Глава Євроради Шарль Мішель звинуватив у цьому Європарламент.

Тим часом президент США Джо Байден знову заявив, що Вашингтон не збирається передавати Києву винищувачі F-16. Американський лідер пояснив таке рішення тим, що "ми маємо їх тримати тут".