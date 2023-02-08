Обсудят оружие: Зеленский сегодня проведет переговоры с Макроном в Париже, — СМИ

Встреча Зеленского и Макрона произойдет после того, как Париж допустил поставки истребителей украинским войскам.

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Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон отправится в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет издание Le Monde в среду, 8 февраля.

По данным журналистов, Зеленский прибудет в Париж в среду ранним вечером и обсудит со французским коллегой новые поставки вооружения в Украину.

Кроме того, согласно информации немецкого издания Tagesschau, во французской столице с Зеленским также встретится канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Известно, что во время выступления перед парламентом Великобритании Зеленский попросил поставки западных истребителей. В свою очередь Елисейский дворец не исключал, что пойдет на такой шаг для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. Известно, что в ходе официального визита главу украинского государства примет Король Карл III.

Также мы писали, что в четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский может выступить на заседании Европейского парламента в Брюсселе, после чего, вероятно, посетит Совет ЕС. За несколько дней до мероприятий в Брюсселе информация о них утекла в СМИ. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил в этом Европарламент.

Тем временем президент США Джо Байден снова заявил, что Вашингтон не собирается передавать Киеву истребители F-16. Американский лидер объяснил такое решение тем, что "мы должны их держать здесь".