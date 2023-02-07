В ЕС возник скандал из-за "слива" информации о визите Зеленского на саммит в Брюссель, — СМИ

Как отмечают журналисты, в утечке информации о запланированной поездке президента Украины в Брюссель обвиняют руководство Европарламента.

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В Европейском союзе вспыхнул скандал среди официальных лиц из-за визита украинского президента Владимира Зелинского на саммит Украина-ЕС, который должен состоятся в Брюсселе 9 февраля. Об этом сообщает издание The Guardian.

В сообщении указывается, что за двое суток до визита украинского президента в Брюссель о его приезде сообщили итальянские СМИ. Также эта информация была опубликована на сайте Европейской народной партии в Twitter, но вскоре была удалена.

Глава Евросовета Шарль Мишель обвиняет Европарламент в утечке информации о визите украинского президента. Его спикер не подтвердил и не опроверг информацию о визите, однако заявил об открытом приглашении.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьих должностных лиц обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая коротко освещала этот визит", — добавляет издание.

В сообщении указывается, что спор между чиновниками показывает, как различные институты Евросоюза демонстрируют солидарность с Украиной и поддерживают украинского президента.

"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызывать надежды на скорое присоединение к блоку", — добавляет The Guardian.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит руководителей стран и правительств Евросоюза, который 9-10 февраля состоится в столице Бельгии Брюсселе.

По данным Financial Times, Зеленский может приехать на саммит Евросоюза в Брюсселе, но опасается проблем, связанных с безопасностью. По информации пресс-секретаря председателя Евросовета Шарля Мишеля, украинского президента пригласили на саммит 9 февраля, где, среди прочего, будут обсуждаться вопросы Украины и миграции.