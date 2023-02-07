У ЄС виник скандал через "злив" інформації про візит Зеленського на саміт до Брюсселя, — ЗМІ

Як зазначають журналісти, у витоку інформації про заплановану поїздку президента України до Брюсселя звинувачують керівництво Європарламенту.

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У Європейському союзі спалахнув скандал серед офіційних осіб через візит українського президента Володимира Зеленського на саміт Україна-ЄС, який має відбутися в Брюсселі 9 лютого. Про це повідомляє видання The Guardian.

У повідомленні зазначається, що за дві доби до візиту українського президента в Брюссель про його приїзд повідомили італійські ЗМІ. Також цю інформацію опублікували на сайті Європейської народної партії у Twitter, але незабаром видалили.

Глава Євроради Шарль Мішель звинувачує Європарламент у витоку інформації про візит українського президента. Його речник не підтвердив і не спростував інформацію про візит, проте заявив про відкрите запрошення.

"Цей скандал ставить у скрутне становище президентку Європарламенту Роберту Метсолу, чиїх посадовців звинувачують у витоку інформації. Вона також є членкинею групи ЄНП, яка коротко висвітлювала цей візит", — додає видання.

У повідомленні наголошується, що суперечка між чиновниками показує, як різні інститути Євросоюзу демонструють солідарність із Україною та підтримують українського президента.

"Особливо дипломати ЄС заявили, що Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку Україні. Обоє вони радісно говорили про перспективи вступу України в ЄС. Але багато держав-членів стверджують, що лідери ЄС мають пом'якшити свою публічну риторику, щоб не викликати надії на швидке приєднання до блоку", — додає The Guardian.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт керівників країн і урядів Євросоюзу, який 9-10 лютого відбудеться в столиці Бельгії Брюсселі.

За даними Financial Times, Зеленський може приїхати на саміт Євросоюзу в Брюсселі, але побоюється проблем, пов'язаних із безпекою. За інформацією прессекретаря голови Євроради Шарля Мішеля, українського президента запросили на саміт 9 лютого, де, серед іншого, обговорюватимуться питання України та міграції.