Зеленський може приїхати на саміт ЄС у Брюсселі, але побоюється проблем безпеки, — FT

Прессекретар голови Євроради Шарль Мішеля підтвердив, що українського лідера запрошено на саміт 9 лютого, на якому обговорюватимуться питання України, міграції та відповідь блоку на закон США щодо зниження інфляції.

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Європейський Союз готується прийняти Володимира Зеленського на саміті, який відбудеться 9 лютого у Брюсселі. Проте, проблеми безпеки можуть зірвати плани поїздки президента України. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, очікується, що голова української держави також виступить на спеціальній сесії Європейського парламенту.

3 лютого, під час саміту "Україна-ЄС" у Києві президент, відповідаючи на питання щодо перспективи поїздки до Брюсселя, заявив, що такий візит складний з точки зору безпеки.

"Чесно кажучи, якщо я кудись поїду, то є великі ризики. Це правда", — зазначив він тоді.

Прессекретар голови Європейської ради Шарль Мішеля підтвердив, що Володимира Зеленського запрошено на саміт. Проте представник президента Європарламенту Роберти Мецоли та речник президента України Сергій Никифоров відмовилися від коментарів на цю тему.

Повідомляється, що 9 лютого вже заплановано зустріч 27 лідерів ЄС на саміті, де обговорюватимуться питання України, міграції та відповідь блоку на закон США щодо зниження інфляції.

Нагадаємо, 1 лютого польські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з президентами Польщі та США Анджеєм Дудою та Джо Байденом. Очікується, що український лідер представить мирний план і порушить питання гарантій безпеки.

21 грудня Зеленський прибув до США для переговорів із Байденом. Президенти двох держав обговорювали російсько-українську війну, а після цього голова Білого дому оголосив про передачу Києву ЗРК Patriot. Це був перший іноземний візит Зеленського з вторгнення РФ.