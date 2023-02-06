Зеленский может приехать на саммит ЕС в Брюсселе, но опасается проблем безопасности, — FT

Пресс-секретарь председателя Евросовета Шарль Мишеля подтвердил, что украинский лидер приглашен на саммит 9 февраля, на котором будут обсуждаться вопросы Украины, миграции и ответ блока на закон США о снижении инфляции.

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Европейский Союз готовится принять Владимира Зеленского на саммите, который пройдет 9 февраля в Брюсселе. Однако проблемы безопасности могут сорвать планы поездки президента Украины. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, ожидается, что глава украинского государства также выступит на специальной сессии Европейского парламента.

3 февраля, во время саммита "Украина-ЕС" в Киеве президент, отвечая на вопрос о перспективе поездки в Брюссель, заявил, что такой визит сложный с точки зрения безопасности.

"Честно говоря, если я куда-то поеду, то есть большие риски. Это правда", — отметил он тогда.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарль Мишеля подтвердил, что Владимир Зеленский приглашен на саммит. Однако представитель президента Европарламента Роберты Мецолы и спикер президента Украины Сергей Никифоров отказались от комментариев на эту тему.

Сообщается, что 9 февраля уже запланирована встреча 27 лидеров ЕС на саммите, где будут обсуждаться вопросы Украины, миграции и ответ блока на закон США о снижении инфляции.

Напомним, 1 февраля польские СМИ писали, что Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с президентами Польши и США Анджеем Дудой и Джо Байденом. Ожидается, что украинский лидер представит мирный план и поднимет вопросы гарантий безопасности.

21 декабря Зеленский прибыл в США для переговоров с Байденом. Президенты двух государств обсуждали российско-украинскую войну, а после этого глава Белого дома объявил о передачи Киеву ЗРК Patriot. Это был первый иностранный визит Зеленского с момента вторжения РФ.