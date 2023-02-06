Попри побоювання: Зеленський відвідає саміт Євросоюзу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, подробиці візиту не розголошуються, виходячи з міркувань безпеки. Запрошення на саміт від Євросоюзу президент України отримав ще минулого року.

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Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт керівників країн та урядів Євросоюзу, що 9-10 лютого відбудеться у столиці Бельгії Брюсселі. Про це повідомляє місцеве видання Belga із посиланням на джерела.

З міркувань безпеки подробиці візиту залишаються в таємниці.

Євросоюз направив президентові України відкрите запрошення відвідати саміт ще минулого року. Минулого тижня у Києві він також провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський уперше відвідає Брюссель після масштабного російського вторгнення.

Наприкінці минулого року він уже літав до Вашингтона, де виступив у Конгресі. Візит до США став першою закордонною поїздкою українського лідера після 24 лютого.

Нагадаємо, що, за даними Financial Times, Зеленський може приїхати на саміт Євросоюзу в Брюсселі, але побоюється проблем, пов'язаних із безпекою. За інформацією прессекретаря голови Євроради Шарля Мішеля, українського президента запросили на саміт 9 лютого, де, серед іншого, обговорюватимуться питання України та міграції.

Раніше Фокус повідомляв, що, за інформацією ЗМІ, Володимир Зеленський летів у США у супроводі винищувача F-15 та літака НАТО, а добирався до Вашингтона через Польщу.

Президент США Джо Байден зазначив, що для нього було великою честю приймати Зеленського у Білому домі, український народ надихає весь світ.