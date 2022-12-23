"Український народ надихає весь світ": Байден оцінив зустріч із Зеленським (відео)

Американський лідер зазначив, що для нього була велика честь приймати Зеленського в Білому домі.

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Президент США Джо Байден опублікував твіт у Twitter, де міститься коротке відео про візит українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. У коментарі глава Білого дому написав, що Україна та український народ надихають не лише американців, а й увесь світ.

"Україна й український народ надихають не лише нас — вони надихають увесь світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі", — написав Байден.

Зеленський підбив підсумки візиту в США

Український президент, підбиваючи підсумки свого візиту до Сполучених Штатів, заявив про добрі результати поїздки. Зеленський зазначив, що Україна отримає фінансову підтримку, а також сказав про інші домовленості з Вашингтоном, про які буде сказано пізніше.

"Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка", — розповів глава держави.

Президент також подякував особисто Байдену за його міжнародне лідерство, а також Конгресу США за підтримку України.

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки — обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!" — підсумував український лідер.

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Впевненість Зеленського. Про що говорить несподіваний візит президента України у США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня прилетів до Сполучених Штатів, щоб провести особисту зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом і виступити перед Конгресом.

Після прибуття українського президента Байден разом зі своєю дружиною зустріли високого гостя у Білому домі. У процесі зустрічі Зеленський вручив американському президенту Хрест Бойової Заслуги, висловивши подяку йому та всьому американському народу за підтримку України.

Після особистої розмови з Байденом український президент виступив перед Конгресом США. Під час виступу Зеленський зазначив, що американці змогли поєднати міжнародну спільноту в боротьбі з російським агресором.