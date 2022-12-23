"Украинский народ вдохновляет весь мир": Байден оценил встречу с Зеленским (видео)

Американский лидер отметил, что для него была большая честь принимать Зеленского в Белом доме.

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Президент США Джо Байден опубликовал пост в Twitter в котором содержится краткое видео о визите украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В комментарии глава Белого дома написал, что Украина и украинский народ вдохновляют не американцев, но и весь мир.

"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас — они вдохновляют весь мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме", — написал Байден.

Зеленский подвел итоги визита в США

Украинский президент, подводя итоги своего визита в Соединенные Штаты, заявил о хороших результатах поездки. Зеленский отметил, что Украина получит финансовую поддержку, а также сказал о других договоренностях с Вашингтоном, о которых будет сказано позже.

"Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы одинаково подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка", — рассказал глава государства.

Президент также поблагодарил лично Байдена за его международное лидерство, а также Конгресс США за поддержку Украины.

"Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем, кто поддерживает Украину, всем, кто желает победы так же, как и все мы. Победа будет!" — подытожил украинский лидер.

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Уверенность Зеленского. О чем говорит неожиданный визит президента Украины в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в Соединенные Штаты, чтобы провести личную встречу со своим американским коллегой Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

По прибытии украинского президента Байден вместе со своей супругой встретили высокого гостя в Белом доме. В ходе встречи Зеленский вручил американскому президенту Крест Боевой Заслуги, выразив благодарность ему и всему американскому народу за поддержку Украины.

После личной беседы с Байденом украинский президент выступил перед Конгрессом США. Во время выступления Зеленский отметил, что американцы смогли объединить международное сообщество в борьбе с российским агрессором.