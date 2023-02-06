Вопреки опасениям: Зеленский посетит саммит Евросоюза, — СМИ

По информации журналистов, подробности визита не разглашаются, исходя из соображений безопасности. Приглашение на саммит от Евросоюза президент Украины получил еще в в прошлом году.

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Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит руководителей стран и правительств Евросоюза, который 9-10 февраля состоится в столице Бельгии Брюсселе. Об этом сообщает местное издание Belga со ссылкой на источники.

По соображениям безопасности подробности визита остаются в тайне.

Евросоюз направил президенту Украины открытое приглашение посетить саммит еще в прошлом году. На минувшей неделе в Киеве он также провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский впервые посетит Брюссель после масштабного российского вторжения.

В конце прошлого года он уже летал в Вашингтон, где выступил в Конгрессе. Визит в США стал первой зарубежной поездкой украинского лидера после 24 февраля.

Напомним, что, по данным Financial Times, Зеленский может приехать на саммит Евросоюза в Брюсселе, но опасается проблем, связанных с безопасностью. По информации пресс-секретаря председателя Евросовета Шарля Мишеля, украинского президента пригласили на саммит 9 февраля, где, среди прочего, будут обсуждаться вопросы Украины и миграции.

Ранее Фокус сообщал, что, по информации СМИ, Владимир Зеленский летел в США в сопровождении истребителя F-15 и самолета НАТО, а добирался в Вашингтон через Польшу.

Президент США Джо Байден отметил, что для него было большой честью принимать Зеленского в Белом доме, украинский народ вдохновляет весь мир.