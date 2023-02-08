В Брюсселе все еще ожидают Зеленского, несмотря на утечку информации о визите, — СМИ

Президент Украины 9 февраля может выступить в Европарламенте, после чего, вероятно, посетит Европейский совет, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский может выступить на заседании Европейского парламента в Брюсселе, после чего, вероятно, посетит Совет ЕС. Об этом в своем Twitter в среду, 8 февраля, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, Зеленский завтра должен выступить на пленарном заседании Европарламента до полудня с короткой часовой сессией, а затем планирует посетить Европейский совет.

Йозвяк уточнил, что все еще осторожно оценивает вероятность визита главы украинского государства.

Отметим, эта информация появилась после утечки данных о возможном визите Зеленского в Брюссель. За двое суток до вероятного приезда президента Украины об этом сообщили итальянские СМИ. Также соответствующий твит появился на странице Европейской народной партии, однако вскоре был удален. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Европарламент в утечке информации.

Тем временем в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. Известно, что в ходе официального визита главу украинского государства примет Король Карл III.