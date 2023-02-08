У Брюсселі все ще чекають на Зеленського, незважаючи на витік інформації про візит, — ЗМІ

Президент України 9 лютого може виступити в Європарламенті, після чого, напевно, відвідає Європейську раду, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський може виступити на засіданні Європейського парламенту у Брюсселі, після чого, ймовірно, відвідає Раду ЄС. Про це у своєму Twitter у середу, 8 лютого, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За даними журналіста, Зеленський завтра має виступити на пленарному засіданні Європарламенту до полудня з короткою сесією, а потім планує відвідати Європейську раду.

Йозвяк уточнив, що все ще обережно оцінює можливість візиту голови української держави.

Зазначимо, ця інформація з'явилася після витоку даних про можливий візит Зеленського до Брюсселя. За дві доби до ймовірного приїзду президента України про це повідомили італійські ЗМІ. Також відповідний твіт з'явився на сторінці Європейської народної партії, проте незабаром був видалений. Голова Євроради Шарль Мішель звинуватив Європарламент у витоку інформації.

Тим часом у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. Відомо, що під час офіційного візиту голову української держави прийме Король Карл ІІІ.