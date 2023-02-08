Ужин с Шольцем и Макроном: Владимир Зеленский прибыл во Францию (видео)
Президент провел совместную пресс-конференцию с европейскими политиками, которые заявили о своей поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. Самолет ВВС Великобритании должен был приземлиться в 21:45 (по Киеву). Однако прибыл на час позже. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Украинского лидера, который вылетел из Великобритании после встречи с премьер-министром Риши Сунаком, встретил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
Затем Зеленский приехал в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Єммануєлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время совместной пресс-конференции подтвердил свое желание "сопровождать Украину к победе" в войне с Россией.
"Преступление агрессии нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах", — сказал Макрон.
Он заявил, что Франция находится на стороне Украины. По его словам, все военные преступления российских солдат должны быть расследованы, а виновники наказаны.
Затем слово взял Владимир Зеленский. Он заявил, что счастлив своему прибытию в Париж для укрепления континентального единства. Президент Украины отметил, что его страна нуждается в большом количестве оружия.
"У нас мало времени", — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц похвалил мужество и единство украинцев в борьбе с агрессором.
"Россия не должна выиграть эту войну", — сказал он.
Ранее Фокус писал, что Зеленский должен обсудить с Макроном и Шольцем поддержку Украины. В первую очередь политики должны обсуждать поставки оружия.
Также напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. Известно, что в ходе официального визита главу украинского государства принял Король Карл III.