Минские соглашения были уступкой РФ, а Путин не хотел окончания войны на Донбассе, — Зеленский

По словам президента Украины, в Минские соглашения не был включен вопрос Крыма. Поэтому в рамках Нормандского формата Зеленский не мог говорить о полуострове.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, были уступкой России. Об этом президент рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

По словам главы государства, Минские соглашения ошибочно рассматривались как способ "успокоить" ситуацию на Донбассе. Однако они были попыткой пойти на уступки президенту РФ Владимиру Путину и не могли быть выполнены.

"Я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, а также Владимиру Путину, когда мы были в Нормандии имеется в виду Нормандский формат, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Макрона и Меркель немного разозлило то, что избранный в 2019 году президент Украины сразу же поставил Минские соглашения под сомнение.

Более того, Зеленский отметил, что в них не был включен вопрос о возвращении полуострова Крым.

"И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема", — сказал президент Украины.

Кроме того, прилетев во Францию вечером 8 февраля, Зеленский во время пресс-конференции в Елисейском дворце сказал, что президент России Владимир Путин не хотел окончания войны на Донбассе.

По его словам, когда проходили встречи в рамках Нормандского формата, остановить войну на востоке Украины хотели все участники, кроме Путина, который ее и развязал.

[ + – ] Зеленский о войне на Донбассе

Минские соглашения

Под "Минским соглашениями" чаще всего понимают Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, подписанного в 2014 году. Документ от 2015 года был согласован на саммите в Минске лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "Нормандской четверки". Среди положений документа были прекращение огня, отвод всех тяжелых вооружений всеми сторонами на одинаковые расстояния и прочие. Однако почти сразу после оглашения перемирия 15 февраля 2015 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел позиций украинской армии.

Ранее Фокус писал, что Зеленский рассказал о пакете помощи от Великобритании. По словам президента, Украина и Великобритания вышли на новый уровень взаимоотношений. Была подписана Декларация единства, которая фиксирует принципы взаимодействия двух стран.

Еще напомним, что президент Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III. Украинский лидер в рамках своего визита в Британию посетил Букингемский дворец. Он не изменил своей традиции и встретился с монархом в привычной для себя одежде военного типа.