"Це божевілля": МЗС РФ звинуватило Україну в підготовці до силового звільнення Донбасу (відео)

Країни НАТО, як стверджує Марія Захарова, всіляко підтримують Київ, спрямовуючи в Україну озброєння та військових інструкторів.

Влада України готує силовий сценарій звільнення окупованого Донбасу. Про це під час п'ятничного брифінгу заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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За її словами, ситуація в Україні "продовжує деградувати", зокрема на лінії зіткнення.

Марія Захарова, посилаючись на дані СММ ОБСЄ, заявила, що на Донбасі протягом останніх двох тижнів зафіксовано 7 тисяч порушень режиму припинення вогню.

"До питання до нагнітання обстановки… Невже наші західні партнери, журналісти, які стежать за розвитком ситуації, не розуміють, де ж гаряче та хто за цим стоїть? Замість того, щоб покласти край війні, що триває восьмий рік, Київ готується до силового вирішення проблеми Донбасу", — наголосила представниця МЗС РФ і обурилася тим, що Україна у 2022 році збільшує оборонний бюджет до $12 млрд.

Дипломатка в ході брифінгу заявила, що додаткове фінансування Київ витратить на "війну зі своїми громадянами" та висловила жаль, що країни НАТО підтримують Україну в питанні збройного конфлікту на Донбасі.

"Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни Заходу надати Києву не лише оборонне, а й наступальне озброєння. Ну, щоб питання Донбасу закрити остаточно. Викликає глибокий жаль, що країни НАТО повністю підтримують владу України в цьому божевіллі. Хрестовий похід проти власного населення чи що це? Вони (країни-члени Альянсу — ред.) постачають не лише їм окремі види озброєння техніки, а й спрямовують своїх спеціалістів", — продовжила Марія Захарова на брифінгу.

Підсумовуючи, представниця МЗС РФ заявила, що на Донбасі перебуває понад 10 тисяч іноземних військових інструкторів, через яких, на думку Захарової, ситуація лише погіршується.

"Ми чуємо вибухи не лише на лінії зіткнення, а й у районах цивільної інфраструктури. Абсолютно ж чітка та ясна картина. Але натомість розвивається істерика, ніби наша країна щось планує та вигадує (вторгнення в Україну — ред.)", — резюмувала Марія Захарова під час брифінгу.

[ + – ] Київ готує силовий сценарій визволення Донбасу, — МЗС РФ

Зазначимо, що Володимир Путін під час пресконференції, що відбулася 23 грудня, також заявляв, що Україна готує нову військову операцію на Донбасі. За словами президента РФ, усередині України розвивають проект "антиросія" та змушують Москву готуватися до можливого воєнного конфлікту.

А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попереджав, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.