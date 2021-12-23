Нова війна та вмовляння Порошенка: що говорив Путін про Україну під час пресконференції

За словами президента РФ, Володимир Ленін створив Україну, використовуючи "історично російські території".

Україна влаштувала всередині країни "антиросію" і змушує Москву готуватися до можливої великої війни. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час великої пресконференції 23 грудня.

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Пресконференція Путіна 2021 — окупація Криму

Зокрема, глава країни-агресора назвав нашу країну "державою", в яку "засунули історично російські території". На пряме запитання журналіста, хто створив Україну, Володимир Путін відповів: "Володимир Ілліч Ленін".

Ключовим переломним моментом у відносинах між двома країнами президент Росії назвав Революцію Гідності та додав, що Київ сам змусив Москву піти на окупацію Криму.

"Людей убивали та спалювали (відсилання до подій на Майдані — ред.)… Після цього виник Крим. А як ми могли відмовити Севастополю та Криму, людям, які там проживають, взяти їх під свій захист, під крило? Неможливо, просто нас поставили у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", — продовжив Володимир Путін, виправдовуючи анексію українського півострова.

Пресконференція Путіна 2021 — війна на Донбасі

Глава РФ також заявив, що у 2014 році умовляв п'ятого президента Петра Порошенка не звільняти непідконтрольні території Донбасу силовим шляхом.

"Я особисто у 2014 році умовляв Порошенка: "Тільки не військова операція". "Так-так" — і розпочав (військову операцію на Донбасі — ред.)", — продовжив Володимир Путін.

Крім цього, глава Росії заявив, що Україна зараз готує нову військову операцію на Сході, до якої Москва має підготуватися: "Складається враження, що готують третю військову операцію, і нас заздалегідь попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей, а втрутитесь і захищатимете — такі-то й такі нові санкції будуть. І готуватися, можливо, до цього (треба — ред.)".

Мінські угоди Володимир Путін вважає єдиним сценарієм щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та звинуватив Україну у невиконанні домовленостей.

"Проблема в чому? Не хочуть виконувати (українська влада — ред.). Оголосили росіян, які проживають на цих територіях, некорінним народом. Потім видавлюють росіян з історичної території", — додав російський президент.

Володимир Путін також згадав свою липневу статтю і заявив, що на території України створюють проект "антиросія" з "постійним накачуванням сучасною зброєю та промиванням мозку населення".

Пресконференція Путіна 2021 — Україна і НАТО

Британська журналістка на конференції поцікавилася, чи Москва готова обіцяти, що не здійснить повномасштабне вторгнення в Україну, якщо в обмін отримає від США або НАТО необхідні гарантії безпеки.

Володимир Путін заявив, що дії РФ залежатимуть від забезпечення безпеки Росії. За його словами, Кремль дав чітко зрозуміти заходу, що не сприйме подальшого руху військ Північноатлантичного Альянсу на східному напрямку.

"Жодного дюйма на схід", сказали нам у 90-ті роки. І що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО, і тепер, будь ласка, у Румунії, у Польщі з'являються відповідні системи. Ось про що йдеться, не ми комусь загрожуємо. Тепер ще кажуть, і Україна буде у НАТО. Або, бог із ним, не в НАТО, на двосторонній основі будуть бази та ударні системи", — продовжив Володимир Путін і зажадав від країн Заходу гарантій безпеки.

Російський президент також обурився, що США і НАТО не ставилися до Росії як до можливого союзника, а зараз роблять "спроби подальшого розвалу (РФ — ред.)".

[ + – ] Прес-конференція Путіна 2021

Нагадаємо, раніше у Володимира Путіна визнали, що Росія побоюється вступу України до НАТО. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що розширення Альянсу за рахунок України є серйозною загрозою Кремлю.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що Росія вимагатиме від НАТО у контексті України і коли російськими військами буде поглинута Білорусь.