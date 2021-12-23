Новая война и уговоры Порошенко: что говорил Путин об Украине во время пресс-конференции

По словам президента РФ, Владимир Ленин создал Украину, используя "исторически российские территории".

Украина устроила внутри страны "антироссию" и вынуждает Москву готовиться к возможной большой войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря.

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Пресс-конференция Путина 2021 — оккупация Крыма

В частности, глава страны-агрессора назвал нашу страну "государством", в которое "засунули исторически российские территории". На прямой вопрос журналиста, кто создал Украину, Владимир Путин ответил: "Владимир Ильич Ленин".

Ключевым переломным моментом в отношениях между двумя странами президент России назвал Революцию Достоинства и добавил, что Киев сам вынудил Москву пойти на оккупацию Крыма.

"Людей убивали и сжигали (отсылка к событиям на Майдане — ред.)… После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту, под крыло? Невозможно, просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", — продолжил Владимир Путин, оправдывая аннексию украинского полуострова.

Пресс-конференция Путина 2021 — война на Донбассе

Глава РФ также заявил, что в 2014 году уговаривал пятого президента Петра Порошенко не освобождать неподконтрольные территории Донбасса силовым путем.

"Я лично в 2014 году уговаривал Порошенко: "Только не военная операция". "Да-да" — и начал (военную операцию на Донбассе — ред.)", — продолжил Владимир Путин.

Помимо этого, глава России заявил, что Украина сейчас готовит новую военную операцию на Востоке, к которой Москва должна подготовиться: "Складывается впечатление, что, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому (надо — ред.)".

Минские соглашения Владимир Путин счтает единственным сценарием по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и обвинил Украину в невыполнении договоренностей.

"Проблема в чем? Не хотят исполнять (украинские власти — ред.). Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории", — добавил российский президент.

Владимир Путин также вспомнил свою июльскую статью и заявил, что на территории Украины создают проект "антироссия" с "постоянной накачкой современным оружием и промыванием мозгов населению".

Пресс-конференция Путина 2021 — Украина и НАТО

Британская журналистка на конференции поинтересовалась, готова ли Москва обещать, что не осуществит полномасштабное вторжение в Украину, если в обмен получит от США или НАТО требуемые гарантии безопасности.

Владимир Путин заявил, что действия РФ будут зависеть от обеспечения безопасности России. По его словам, Кремль дал четко понять западу, что не приемлет дальнейшее движение войск Североатлантического Альянса на восточном направлении.

"Ни одного дюйма на восток", сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, не мы кому-то угрожаем. Теперь еще говорят, и Украина будет в НАТО. Или, бог с ним, не в НАТО, на двухсторонней основе будут базы и ударные системы", — продолжил Владимир Путин и потребовал от стран Запада гарантий безопасности.

Российский президент также возмутился, что США и НАТО не относились к России как к возможному союзнику, а сейчас делают "попытки дальнейшего развала (РФ — ред.)".

[ + – ] Пресс-конференция Путина 2021

Напомним, ранее у Владимира Путина признали, что Россия опасается вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что расширение Альянса за счет Украины является серьезной угрозой для Кремля.

Также Фокус в своей статье разбирался, что Россия потребует от НАТО в контексте Украины и когда российскими войсками будет поглощена Беларусь.