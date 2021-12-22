Росія може завдати ядерного удару по Україні, — Стефанчук (відео)

Спікер Верховної Ради впевнений, що на подібний крок Москва може піти через демократичний шлях розвитку України та курс на вступ до Євросоюзу.

Росія може вдатися навіть до ядерної атаки України, повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук на конференції послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Відео виступу голови ВР є на офіційному каналі Ради у YouTube.

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Ядерний удар агресор може завдати через демократичний шлях розвитку України та курс країни до Європи, повідомив Стефанчук.

За його словами, вперше людство зіштовхнулося із реальною загрозою від авторитарної держави з часів Другої світової війни.

Глава Верховної Ради нагадав, що Україна відмовилася у 1991 році від ядерного потенціалу, чим зараз і користується країна-агресор. При цьому Росія не виконує положення Будапештського меморандуму. які мають на увазі збереження територіальної цілісності України.

"Сьогодні Російська Федерація, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні дані нам у 1996 році гарантії (за Будапештським меморандумом) не працюють. Ми залишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою. Зобов'язання з меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже було порушено Росією у 2014 році та знову порушується у 2021 році", – сказав Стефанчук.

(Дивитись з 53 секунди)

[ + – ] виступ Руслана Стефанчука на конференції дипломатів

Нагадаємо, що нещодавно в МЗС Білорусі заявили про можливе розміщення на території країни частини ядерної зброї РФ. Це стане відповіддю на активність НАТО на східному фланзі в Європі, повідомили наближені до президента Олександра Лукашенка особи.

Можливість розміщення російської ядерної зброї у Білорусі підтвердили й у Кремлі, а на таку інформацію вже відреагував президент Володимир Зеленський.