МЗС Білорусі пригрозило ядерною зброєю у разі дій НАТО в Європі

НАТО створює плацдарм проти Росії в Україні, каже чиновник.

Білорусь може розмістити на своїй території ядерну зброю у відповідь на загрозу НАТО. Про це для RT Arabic заявив глава МЗС Володимир Макей, посилаючись на заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка, пише Белта.

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За його словами, ядерну зброю можуть розмістити, якщо НАТО виявлятиме активність у Польщі.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, — це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", — заявив Макей.

Чиновник каже, що НАТО наблизилося до білоруських кордонів, а Альянс останнім часом значно активізувався, про що також свідчать військові навчання.

Також глава МЗС Білорусі зазначив, що НАТО нарощує силу у регіоні, у тому числі збільшуючи чисельність своїх військових в Україні.

Як відомо, відносини Європи та Білорусі загострилися останнім часом у зв'язку з міграційною кризою, що виникла на білорусько-польському кордоні. Силовики Польщі завзято захищають країну від вторгнення біженців, з якими нерідко виникають протистояння — нещодавно мігранти поранили військових.

Загалом відносини між Мінськом та міжнародною спільнотою почали погіршуватися після президентських виборів у Білорусі у 2020 році. Тоді ЦВК оголосила про безперечну перемогу Олександра Лукашенка більшістю голосів, країною прокотилися масові протести, були бійки з силовиками та затримання, а низка країн вперше ввела санкції проти режиму білоруського лідера.