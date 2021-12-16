70 мігрантів намагалися прорватися до Польщі та поранили двох військових (фото, відео)

У той же час, польські прикордонники витягли з трясовини чотирьох нелегалів, які замерзали, опинившись у болоті за 4 кілометри від кордону.

Минулої доби 15 грудня через польсько-білоруський кордон намагався прорватися 71 мігрант. Під час зіткнення з польськими прикордонниками нелегали кидали каміння у військових, внаслідок чого постраждало двоє військовослужбовців. Про це повідомляє Польська прикордонна служба.

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Повідомляється, що мігранти використали аналогічну схему нелегального проникнення на територію Польщі — вони перекидали через колючий дріт дерев'яну кладку, намагаючись таким чином перебратися через огородження.

Мігранти проривалися в трьох районах охоронюваної території — на відрізку кордону в Черемсі, Наревці і Новому Дворі. Як повідомляє Міністерство оборони Польщі, агресивні дії мігрантів відбувалися під наглядом білоруських спецслужб.

Тим часом, у болотах біля водосховища Сем'янівка, що за 4 км від польсько-білоруського кордону, польські солдати близько 21:30 виявили 4 нелегалів, які застрягли у трясовині. Троє чоловіків та одна жінка опинилися в пастці в болотах і практично замерзли через низьку температуру вночі. За допомогою пожежників прикордонники змогли витягнути їх із болота та врятувати їм життя — їх загорнули в теплі ковдри та доставили до місцевої лікарні.

[ + – ] Польські прикордонники допомагають мігрантам вибратися з болота

[ + – ] Людям надали першу допомогу та доправили до лікарні

Нагадаємо, що напередодні групі нелегальних мігрантів за допомогою білоруських прикордонників вдалося прорватися до Польщі з Білорусі. Однак, усі нелегали були затримані та вислані за кордон.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю турецькому телеканалу заявив, що готовий публічно попросити вибачення за міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, якщо йому нададуть відповідні докази.