"Якщо будуть факти": Лукашенко готовий публічно попросити вибачення за ситуацію з мігрантами (відео)

За словами білоруського президента, біженці приїхали в країну абсолютно законно, їх ніхто спеціально не привозив до Білорусі для умисної кризи на кордоні з ЄС.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий публічно попросити вибачення за міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, у разі, якщо йому нададуть відповідні докази. Про це він заявив в інтерв'ю турецькій компанії TRT.

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[ + – ] Лукашенко: "Потрібно відповісти на запитання: чому ці люди тікають з Іраку, Сирії, Афганістану та інших країн?"

"Якщо ви когось у чомусь звинувачуєте, то для цього треба мати конкретні факти... Якщо такі факти будуть — я публічно перепрошую", — сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, йому нескладно вести діалог з турецьким журналістом і відповідати на запитання, оскільки Туреччина свого часу також пережила подібний досвід (наплив мігрантів — Ред.).

"Ви зазнали навали біженців і сьорбнули багато бід від цього. Потрібно відповісти на запитання: чому ці люди тікають з Іраку, Сирії, Афганістану та інших країн? Тому що США, разом зі своїми європейськими сателітами, вторглися на території цих держав і практично знищили ці держави", — заявив Лукашенко, сказавши при цьому, що знає "банальну причину цих вторгнень".

Найстрашніше в цьому, вважає білоруський президент, полягає не в тому, що біженці не мають елементарних можливостей для існування, а в тому, що вони не мають жодних перспектив на майбутнє, і особливо в дітей.

"Вони пішли туди, куди їх покликали — до Європейського союзу, до старих країн Європи. Вони пішли трьома маршрутами — до Іспанії через Середземне море, через "балканський" шлях і через Білорусь", — пояснив Лукашенко.

Те, що мігранти пішли через Білорусь, Лукашенко пояснює так: країна має договори про безвізовий в'їзд з понад 100 країнами світу. Цим і скористалися біженці у своїх прагненнях потрапити до Європи, причому їхній приїзд до Білорусі був законним, вони сплатили всі збори.

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"Тоді постає питання, що я особисто як президент Білорусі порушив і які міжнародні чи внутрішні норми ми порушили у зв'язку з тим, що сюди приїхали ці бідолахи?" — запитав білоруський глава.

Усі звинувачення в тому, що Білорусь навмисне звозила біженців до кордонів ЄС, Лукашенко вважає "безпідставними та непродуманими". На його думку, ці звинувачення висунули для того, щоб "вигадати причину для тиску" на Білорусь.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко анонсував створення союзу з Росією, який буде потужнішим за ЄС. Він заявив, що обов'язково врахує всі помилки, які скоїли європейські країни — для того, щоб їх уникнути, згадавши при цьому й спільне радянське минуле, з якого вийшли обидві держави.

Білоруський президент також зазначив участь Білорусі у трьох інтеграційних проєктах — це так звана Союзна Держава Росії та Білорусі, Євразійський економічний союз та Співдружність незалежних держав, причому найпросунутішою з яких Лукашенко назвав саме Союзну державу.