"Если будут факты": Лукашенко готов публично извиниться за ситуацию с мигрантами (видео)

По словам белорусского президента, беженцы приехали в страну абсолютно законно, их никто специально не привозил в Беларусь для умышленного создания кризиса на границе с ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов публично принести извинения за миграционный кризис на белорусско-польской границе, в случае, если ему предоставят соответствующие доказательства. Об этом он заявил в интервью турецкой компании TRT.

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[ + – ] Лукашенко: "Нужно ответить на вопрос: почему эти люди бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран?"

"Если вы кого-то в чем-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты… Если такие факты будут — я публично извинюсь", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, ему несложно вести диалог с турецким журналистом и отвечать на вопросы, поскольку Турция в свое время также пережила подобный опыт (наплыва мигрантов — Ред.).

"Вы подверглись нашествию беженцев и хлебнули много бед от этого. Нужно ответить на вопрос: почему эти люди бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран? Потому что США, вместе со своими европейскими сателлитами, вторглись на территории этих государств и практически уничтожили эти государства", — заявил Лукашенко, сказав при этом, что знает "банальную причину этих вторжений".

Самое страшное в этом, считает белорусский президент, заключается не в том, что беженцы не имеют элементарных возможностей к существованию, а в том, что у них нет никаких перспектив на будущее, и особенно у детей.

"Они пошли туда, куда их позвали — в Европейский союз, в старые страны Европы. Они пошли тремя маршрутами — в Испанию через Средиземное море, через "балканский" путь и через Беларусь", — пояснил Лукашенко.

То, что мигранты пошли через Беларусь, Лукашенко объясняет так: страна имеет договоры о безвизовом въезде с более 100 странами мира. Этим и воспользовались беженцы в своих стремлениях попасть в Европу, причем их приезд в Беларусь был законным, они оплатили все сборы.

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"Тогда возникает вопрос, что я лично, как президент Беларуси, нарушил и какие международные или внутренние нормы мы нарушили в связи с тем, что сюда приехали эти бедолаги?" — задался вопросом белорусский глава.

Все обвинения в том, что Беларусь умышленно свозила беженцев к границам ЕС, Лукашенко считает "безосновательными и непродуманными". По его мнению, эти обвинения предъявили для того, чтобы "придумать причину для давления" на Беларусь.

Ранее сообщалось, что Лукашенко анонсировал создание союза с Россией, который будет мощнее ЕС. Он заявил, что обязательно учтет все ошибки, которые совершили европейские страны — для того чтобы их избежать, упомянув при этом и общее советское прошлое, из которого вышли оба государства.

Белорусский президент также отметил участие Беларуси в трех интеграционных проектах — это так называемое Союзное Государство России и Беларуси, Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств, причем самым продвинутым из которых, Лукашенко назвал именно Союзное государство.