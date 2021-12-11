Кидали каміння і сліпили. Білоруські силовики допомогли мігрантам прорватися до Польщі, — ЗМІ

За даними прикордонників, 28 людей одночасно штурмували кордон на ділянці неподалік посту Черемче.

У ніч проти 11 грудня групі нелегальних мігрантів вдалося прорватися до Польщі з Білорусі. Про це пише інформаційне агентство PAP, посилаючись на польських прикордонників.

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Військовослужбовці заявили, що 41 нелегал спробував перетнути кордон на ділянці, яка контролює прикордонну посаду в Черемчі, при цьому близько 23:35 група з 28 людей прорвалася силою. Польські прикордонники винесли 10 постанов про висилку з території країни.

Представник прикордонної служби Ганна Михальська розповіла PAP, що під час прориву білоруські військові закидали камінням та засліпили польських офіцерів. За її словами, завдяки діям силовиків декільком мігрантам вдалося поринути у Польщу, проте всіх затримали та відвезли на кордон. Ні польські офіцери, ні порушники не постраждали.

Загалом з початку року Прикордонна служба Польщі зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. За даними прикордонників, у листопаді мігранти 8,9 тисячі разів намагалися пробратися на територію країни, у жовтні — 17,5 тисячі разів, у вересні — 7,7 тисячі разів, у серпні — 3,5 тисячі разів. Влада Польщі з 1 грудня по 1 березня заборонила людям перебувати на кордоні з Білоруссю.

Нещодавно Польща відправила на кордон із Білоруссю 25 нових броневиків Wirus 4x4. Розвідувальні полки будуть використовувати нові машини для патрулювання та пошуку нелегалів у важкопрохідних місцях на кордоні з Білоруссю.

Раніше писали, що мігранти кидали у польських прикордонників світлошумові гранати ZEVETA Bojkovice. Такі ж спецзасоби силовики використали у Білорусі для розгону протестів у 2020 році.

Фокус розбирався, як криза з нелегалами на кордоні Польщі та Білорусі вплине на Україну.