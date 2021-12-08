Польща відправила на кордон із Білоруссю 25 нових броньовиків Wirus 4x4 (фото)
Бронеавтомобілі надійшли до польських розвідполків, які використовуватимуться для патрулювання у важкопрохідній місцевості на кордоні з Білоруссю.
Польські Збройні сили отримали 25 розвідувальних бронеавтомобілів Wirus 4x4, які відразу ж вирушили на польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє Army Recognition.
7 грудня Міноборони отримало першу партію транспортних засобів у кількості 25 одиниць зі 118 запланованих.
"Я радий, що перші розвідувальні машини надійдуть сюди, до полку Грубешевського, але щодня вони також будуть використовуватись солдатами під командуванням командира 18-ї механізованої дивізії", — заявили в Міноборони.
Броньовики призначені для бійців розвідпідрозділів Сухопутних військ. 18 броневиків підуть у Грубешівський розвідполк, у Вармінський — 5. Ще 2 надійшли в Навчальний центр Сухопутних військ у Познані.
Повідомляється, що контракт із Polski Holding Obronny та Concept у 2017 році. Автомобілі будуть використовуватися для патрулювання важкопрохідної місцевості на кордоні з Білоруссю.
Характеристики броньовика Wirus:
- потужність двигуна — 180 кінських сил;
- коробка передач — ручна, 6 швидкостей;
- довжина — 4 метри;
- ширина — 2 метри;
- висота — 2 метри;
- колісна база — 2,6 метри;
- маса — 2,6 тонни;
- вантажопідйомність — 900 кг.
Нагадаємо, Польща готується прийняти перші танки Abrams, які також мають піти на захист кордону з РФ та Білоруссю. Екіпажі вже проходять навчання у Штатах.
Раніше кібер-партизани Білорусі опублікували особисті дані 220 спецназівців, які були задіяні на білорусько-польському кордоні.