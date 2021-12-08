Польща відправила на кордон із Білоруссю 25 нових броньовиків Wirus 4x4 (фото)

Бронеавтомобілі надійшли до польських розвідполків, які використовуватимуться для патрулювання у важкопрохідній місцевості на кордоні з Білоруссю.

Польські Збройні сили отримали 25 розвідувальних бронеавтомобілів Wirus 4x4, які відразу ж вирушили на польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє Army Recognition.

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7 грудня Міноборони отримало першу партію транспортних засобів у кількості 25 одиниць зі 118 запланованих.

"Я радий, що перші розвідувальні машини надійдуть сюди, до полку Грубешевського, але щодня вони також будуть використовуватись солдатами під командуванням командира 18-ї механізованої дивізії", — заявили в Міноборони.

Броньовики призначені для бійців розвідпідрозділів Сухопутних військ. 18 броневиків підуть у Грубешівський розвідполк, у Вармінський — 5. Ще 2 надійшли в Навчальний центр Сухопутних військ у Познані.

Повідомляється, що контракт із Polski Holding Obronny та Concept у 2017 році. Автомобілі будуть використовуватися для патрулювання важкопрохідної місцевості на кордоні з Білоруссю.

Характеристики броньовика Wirus:

потужність двигуна — 180 кінських сил;

коробка передач — ручна, 6 швидкостей;

довжина — 4 метри;

ширина — 2 метри;

висота — 2 метри;

колісна база — 2,6 метри;

маса — 2,6 тонни;

вантажопідйомність — 900 кг.

Нагадаємо, Польща готується прийняти перші танки Abrams, які також мають піти на захист кордону з РФ та Білоруссю. Екіпажі вже проходять навчання у Штатах.

Раніше кібер-партизани Білорусі опублікували особисті дані 220 спецназівців, які були задіяні на білорусько-польському кордоні.