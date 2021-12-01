Кіберпартизани Білорусі опублікували особисті дані 220 спецпризначенців (фото)

Стверджується, що вони погрожували мігрантам на кордоні з Польщею. Інформація включає адресу проживання та паспортні дані силовиків.

Кіберпартизани Білорусі опублікували картку з особистими даними 220 співробітників спецпідрозділу прикордонників ОСАМ. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Кибер-сливы", де публікують інформацію про силовиків режиму Лукашенка.

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Як пишуть автори, співробітники прикордонного спецназу мають боротися з терористами, а не служити їм. Саме вони брали участь у діях із мігрантами на кордоні, погрожуючи мігрантам зброєю.

[ + – ] Приклад публікації особистих даних

Усього було додано 220 співробітників ОСАМ, які нанесені на карту під назвою "Карателів Білорусі" (доступна за посиланням).

Фото: скриншот

Усю інформацію про спецпризначенців активісти передали колегам із "Карателів Білорусі", "Буслы ляцяць", а також "ДНС". Опубліковано паспортні дані, особистий номер, адресу проживання та номери телефонів.

ОСАЗ – це окрема служба активних заходів. Спецпідрозділ прикордонних військ Білорусі, що спеціалізується на боротьбі з терористичною діяльністю.

Нагадаємо, з початку листопада тисячі мігрантів ринули на кордон із Польщею для подальшого переміщення до Німеччини. У Польщі стверджують, що білоруські силовики загрожують мігрантам зброєю.

Фокус повідомляв, що мігранти на кордоні кидали гранати, які використовували силовики Лукашенка у 2020 році.