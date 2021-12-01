Кіберпартизани Білорусі опублікували особисті дані 220 спецпризначенців (фото)
Стверджується, що вони погрожували мігрантам на кордоні з Польщею. Інформація включає адресу проживання та паспортні дані силовиків.
Кіберпартизани Білорусі опублікували картку з особистими даними 220 співробітників спецпідрозділу прикордонників ОСАМ. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Кибер-сливы", де публікують інформацію про силовиків режиму Лукашенка.
Як пишуть автори, співробітники прикордонного спецназу мають боротися з терористами, а не служити їм. Саме вони брали участь у діях із мігрантами на кордоні, погрожуючи мігрантам зброєю.
Усього було додано 220 співробітників ОСАМ, які нанесені на карту під назвою "Карателів Білорусі" (доступна за посиланням).
Усю інформацію про спецпризначенців активісти передали колегам із "Карателів Білорусі", "Буслы ляцяць", а також "ДНС". Опубліковано паспортні дані, особистий номер, адресу проживання та номери телефонів.
ОСАЗ – це окрема служба активних заходів. Спецпідрозділ прикордонних військ Білорусі, що спеціалізується на боротьбі з терористичною діяльністю.
Нагадаємо, з початку листопада тисячі мігрантів ринули на кордон із Польщею для подальшого переміщення до Німеччини. У Польщі стверджують, що білоруські силовики загрожують мігрантам зброєю.
Фокус повідомляв, що мігранти на кордоні кидали гранати, які використовували силовики Лукашенка у 2020 році.