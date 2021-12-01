Кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 спецназовцев (фото)

Утверждается, что они угрожали мигрантам на границе с Польшей. Информация включает в себя адрес проживания и паспортные данные силовиков.

Кибер-партизаны Беларуси опубликовали карту с личными данными 220 сотрудников спецподразделения пограничников ОСАМ. Об этом сообщается в телеграм-канале "Кибер-сливы", где публикуют информацию о силовиках режима Лукашенко.

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Как пишут авторы, сотрудники пограничного спецназа должны бороться с террористами, а не служить им. Именно они участвовали в действиях с мигрантами на границе, угрожая мигрантам оружием.

[ + – ] Пример публикации личных данных

Всего было добавлено 220 сотрудников ОСАМ, которые нанесены на карту под названием "Карателей Беларуси" (доступна по ссылке).

Фото: скриншот

Всю информацию о спецназовцах активисты передали коллегам из "Каратели Беларуси", "Буслы ляцяць", а также "ДНС". Опубликованы паспортные данные, личный номер, адрес проживания и номера телефонов.

ОСАМ — это отдельная служба активных мероприятий. Спецподразделение пограничных войск Беларуси, специализирующейся на борьбе с террористической деятельностью.

Напомним, с начала ноября тысячи мигрантов ринули на границу с Польшей для дальнейшего перемещения в Германию. В Польше утверждают, что белорусские силовики угрожают мигрантам оружием.

Фокус сообщал, что мигранты на границе бросали гранаты, которые использовали силовики Лукашенко в 2020 году.