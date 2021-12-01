Кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 спецназовцев (фото)
Утверждается, что они угрожали мигрантам на границе с Польшей. Информация включает в себя адрес проживания и паспортные данные силовиков.
Кибер-партизаны Беларуси опубликовали карту с личными данными 220 сотрудников спецподразделения пограничников ОСАМ. Об этом сообщается в телеграм-канале "Кибер-сливы", где публикуют информацию о силовиках режима Лукашенко.
Как пишут авторы, сотрудники пограничного спецназа должны бороться с террористами, а не служить им. Именно они участвовали в действиях с мигрантами на границе, угрожая мигрантам оружием.
Всего было добавлено 220 сотрудников ОСАМ, которые нанесены на карту под названием "Карателей Беларуси" (доступна по ссылке).
Всю информацию о спецназовцах активисты передали коллегам из "Каратели Беларуси", "Буслы ляцяць", а также "ДНС". Опубликованы паспортные данные, личный номер, адрес проживания и номера телефонов.
ОСАМ — это отдельная служба активных мероприятий. Спецподразделение пограничных войск Беларуси, специализирующейся на борьбе с террористической деятельностью.
Напомним, с начала ноября тысячи мигрантов ринули на границу с Польшей для дальнейшего перемещения в Германию. В Польше утверждают, что белорусские силовики угрожают мигрантам оружием.
Фокус сообщал, что мигранты на границе бросали гранаты, которые использовали силовики Лукашенко в 2020 году.