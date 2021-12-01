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Военный Фокус

Кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 спецназовцев (фото)

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личные данные силовиков
Фото: Беларусь головного мозга

Утверждается, что они угрожали мигрантам на границе с Польшей. Информация включает в себя адрес проживания и паспортные данные силовиков.

Кибер-партизаны Беларуси опубликовали карту с личными данными 220 сотрудников спецподразделения пограничников ОСАМ. Об этом сообщается в телеграм-канале "Кибер-сливы", где публикуют информацию о силовиках режима Лукашенко.

Как пишут авторы, сотрудники пограничного спецназа должны бороться с террористами, а не служить им. Именно они участвовали в действиях с мигрантами на границе, угрожая мигрантам оружием.

белорусские силовики
Пример публикации личных данных

Всего было добавлено 220 сотрудников ОСАМ, которые нанесены на карту под названием "Карателей Беларуси" (доступна по ссылке).

карта осам
Фото: скриншот

Всю информацию о спецназовцах активисты передали коллегам из "Каратели Беларуси", "Буслы ляцяць", а также "ДНС". Опубликованы паспортные данные, личный номер, адрес проживания и номера телефонов.

ОСАМ — это отдельная служба активных мероприятий. Спецподразделение пограничных войск Беларуси, специализирующейся на борьбе с террористической деятельностью.

Напомним, с начала ноября тысячи мигрантов ринули на границу с Польшей для дальнейшего перемещения в Германию. В Польше утверждают, что белорусские силовики угрожают мигрантам оружием.

Фокус сообщал, что мигранты на границе бросали гранаты, которые использовали силовики Лукашенко в 2020 году.